Marco Spissu ya tiene equipo después de salir del Unics Kazan. El base regresa a Italia un año después para firmar por el Umana Reyer Venezia. Allí coincidirá con Jayson Granger para formar una pareja de mucho nivel en la dirección de juego. Es el siguiente paso en la carrera del internacional italiano, que completó una buena temporada en Rusia. Ahora en su regreso a su país tendrá un rol protagonista y es uno de los jugadores a los que se encomiendan para saltar al siguiente escalón. No hay que perder de vista que en la Eurocup este curso hay una buena oportunidad porque no están los clubes más potentes que sí estaban en la 2021/22.

El ex del Unicaja mostraba su felicidad por el acuerdo. "Estoy muy feliz y emocionado por esta nueva aventura. No esperaba esta gran atención e interés por parte de Reyer que agradezco y por lo tanto estoy muy feliz con la elección que hice. No puedo esperar para comenzar esta nueva aventura y conocer a mis nuevos compañeros y personal. Será un año largo y difícil, depende de nosotros estar disponibles el uno para el otro para que sea un año para recordar", eran sus primeras declaraciones.