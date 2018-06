El modelo Augustine

Hace 25 días que el Unicaja acabó la temporada 17/18. Poco menos de un mes que ha servido para realizar una criba y ver qué jugadores encajan en la nueva realidad cajista. Solo hubo una alta, aunque de mucha trascendencia. Salió Joan Plaza y entró Luis Casimiro, que heredó la manija que el catalán ostentó durante un lustro.

En la plantilla no hay caras nuevas. No obstante, el escenario sí está bastante esclarecido. Se firmaron las renovaciones de Díez y Waczynski, que seguirán en Málaga hasta 2020. Aleros que se unen a la continuidad ya fijada de Alberto, Shermadini y Suárez. También seguirá Salin, porque el club no ejercerá una cláusula para romper el contrato que une a ambas partes. Así, queda por ver qué ocurrirá con los canteranos con contrato -Okouo, Soluade, Romaric y Rosa-, aunque esta es una cuestión ahora secundaria. Si no hay ningún imprevisto, estas cuestiones se abordarán con el verano más avanzado.

Con este panorama, Carlos Jiménez está en la búsqueda de la espina dorsal del nuevo proyecto del Unicaja para la campaña 18/19. Cuatro o cinco piezas que marcarán el techo del equipo. Incorporaciones de suma importancia para delimitar el listón en una temporada que debiera ser ambiciosa, con el retorno a la Euroliga como principal objetivo.

El club de Los Guindos ya tiene activada la maquinaria para incorporar a un base diferencial, así como un par de interiores. El uno es la opción prioritaria, aunque los otros movimientos también están en marcha. La partida importante del presupuesto, menor que el del pasado curso, irá destinada a estos refuerzos por hacer.

El mercado está complejo para el Unicaja, que descendió un escalón en la parrilla de salida. La Euroliga es un caramelo apetitoso en el mercado del que Jiménez ya no dispone. También entran en acción el auge de la G-League americana y la CBA china, donde ofrecen importantes contratos y un ritmo competitivo más favorable al jugador. Con este escenario, el cuadro malagueño se encuentra con una complicación extra.

De esta forma, en el seno del equipo cajista comienza a tomar forma una camino ya recorrido, que podría denominarse El modelo Augustine. Un plan de actuación donde la paciencia es clave. Así pescó el Unicaja al pívot de Illinois el pasado estío, cuando en agosto fue accesible. Sucede con muchos jugadores, que ahora se mueven en otras esferas en espera de clubes de máximo rango europeo o incluso de la NBA, en el menor de los casos. Procesos que se dilatan en el tiempo, pero que pueden ponerse a tiro para los verdes más adelante. Con Augustine salió bien y puede ser una estrategia que pueda repetirse. Antes que el Unicaja eligen una veintena de clubes, de ahí que lo accesorio ahora pueda no convencer dado el nivel que se exige para las vacantes.

En ese arquetipo entra Jordan Theodore, que presumiblemente abandonará Milán ante la enésima reconstrucción en la capital lombarda. El americano escuchará ofertas Euroliga, pero si no llegan o le convencen puede meditar bajar un escalón para ser primera espada. Ahí es donde entra en acción el Unicaja. Cuestión de esperar o no.