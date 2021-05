El Mónaco de Lessort gana la Eurocup

El AS Mónaco conquistó este viernes su primer título continental, la Eurocup 2020/2021, tras sorprender en Kazán, en el segundo partido de la final, al Unics ruso por un ajustado 83-86 que pone el colofón a su gran temporada, en la que pocos contaban con el triunfo del equipo que entrena el montenegrino Zvezdan Mitrovic. Un título para Mathias Lessort, que se impuso a otro ex cajista como Jamar Smith.

Los del Principado (que hasta hoy solo presumían de un subcampeonato en la Liga de Campeones en 2018) remataron ante más de 5.000 espectadores en el Basket Hall de Kazán la faena iniciada el martes en su pista, donde se impusieron en el estreno de la serie por solo dos puntos (89-87). Rob Gray, que ya fue elegido MVP de las semifinales, repitió reconocimiento en la final, en la que volvió a liderar a los suyos con 25 puntos, dos más de los que anotó en el partido disputado en Mónaco.

La igualdad de principio a fin volvió a ser la gran protagonista. Al descanso se llegó con una mínima ventaja visitante (47-48) y el tercer acto tampoco decidió nada. El Mónaco llegó dominando al momento clave del choque, al lograr una valiosa renta de seis puntos a tres minutos y medio del final. Apareció entonces Jamar Smith para echarse al Unics a sus espaldas. Ocho puntos del escolta estadounidense devolvieron el dominio en el marcador al equipo ruso con quince segundos por jugar, aunque el Mónaco no se puso nervioso y, con una acción de 2+1 de Jaleel O'Brian y un par de tiros libres de Marcus Knight, logró hacerse con el título, rompiendo así todos los pronósticos.

El AS Mónaco, que el año que viene jugará la Euroliga al igual que su rival en la final, es el primer equipo francés que gana la Eurocup. Los galos fueron uno de los rivales del Unicaja en el Top 16, donde el equipo malagueño cayó eliminado y perdió los dos partidos con los de Mitrovic. El primero en el Principado supuso la destitución de Luis Casimiro y el segundo fue con Fotis Katsikaris en el banquillo.

