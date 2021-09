El Mónaco repesca a Will Thomas

Will Thomas jugará finalmente en el AS Mónaco. Será la primera experiencia en Francia del ex jugador del Unicaja, que recientemente rompió su contrato con el Unics Kazan, con el que se había comprometido al principio del verano. El ala-pívot procede del Zenit, donde estuvo dos campañas. En la última promedió 9.3 puntos, 4.9 rebotes y 1.4 robos por partido en Euroliga y 11.9 puntos, 4.4 rebotes y 1.7 asistencias en la VTB League.

Un verano de mucho movimiento en los despachos para los monegascos, que incorporaron previamente a Brock Motum, Alpha Diallo, Donatas Motiejunas, Donta Hall, Leo Westermann, Yakuba Ouattara, Ibrahima Fall Faye, Rudy Demahis, Paris Lee, Armel Traore, Jerry Boutsiele y Danilo Andjusic.

"El club quería ficharme a principios de este verano hace dos meses, pero finalmente decidí ir a Rusia en Kazán. Como no funcionó y Mónaco todavía estaba interesado en contratarme tomé la decisión de unirme al equipo", contaba Thomas, que analizaba lo que podía aportar: "Definitivamente tengo experiencia que aportar, porque creo que soy el jugador de mayor edad en esta plantilla. Pero también liderazgo porque así soy yo en el campo. Creo que puedo ayudar a los jugadores jóvenes a evolucionar a este nivel y a forjarse para el futuro".