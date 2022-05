Mrsic y las opciones del Breogán de estar en la BCL

El Unicaja no tiene confirmada su presencia en la próxima edición de la Basketball Champions League. Es una incertidumbre que afecta a varios niveles del club de Los Guindos. La mala clasificación en la ACB hace que un tema tan importante aún no esté resuelto. En buena parte depende de lo que decida hacer el Río Breogán, teniendo por delante también al UCAM Murcia, al Surne Bilbao Básket, al Lenovo Tenerife y al Baxi Manresa. Salvo sorpresa mayúscula, todos estarán en la competición de la FIBA. La mirada está puesta en los gallegos, con más méritos deportivos, porque seis equipos españoles sí que no habrá.

Sobre las posibilidades de jugar en Europa reflexionaba Veljko Mrsic, que seguirá en Lugo, en una entrevista en El Progreso. "Estoy satisfecho de los resultados. Hicimos cosas buenas. Llegué a un tren que iba a toda velocidad, en un momento que el COVID atacó a varios jugadores y entrenadores, pero poco a poco fuimos cambiando cosas y no era fácil adaptarse. Estamos satisfechos, aunque podríamos haber quedado algo mejor (en la clasificación) pero tuvimos problemas con las lesiones, estuvimos cinco partidos sin Dzanan Musa ni Trae Bell-Haynes y solo nos faltó una victoria para jugar el play off. Esto me duele", aseguraba.

Los gallegos tienen esta posibilidad sobre la mesa y aún debaten sobre qué hacer. "Hemos hablado de esto con Tito Díaz y también el consejo. Seguro que jugar en Europa sería bueno para los patrocinadores porque tendrían algunos partidos más y más visibilidad. Pero de momento hay que esperar a que acaben todas las ligas y ver cómo se reparten los puestos y las invitaciones a unas y otras competiciones y después ver lo que es mejor para el club", explicaba el ex jugador cajista: "Para nosotros, y en esto no hay ninguna duda, lo importante es la ACB. Vamos a ver lo qué nos ofrecen. En la Basketball Champions League hay menos partidos, no se juega todas las semanas y hay menos viajes que en la Eurocup. Para nosotros solo sería viable la BCL. Es cierto que también dependerá de cómo pueda ser el equipo que confeccionemos, si tenemos jugadores que pueden soportar dos partidos a la semana y los viajes o tenemos otros a los que les pueda costar más".

Los desplazamientos son un gran hándicap para el Río Breogán, situación que les hace replantearse esta participación en la BCL. "El principal inconveniente podría estar en los viajes. Desde Lugo es aún más complicado que desde otros sitios y hay que gestionar muy bien este aspecto. Si podemos arreglar el tema de los viajes, de que sean lo más cómodo posible, entiendo que aceptaríamos jugar en Europa en caso de que tengamos invitación", terminaba Mrsic. En el Unicaja está el convencimiento de que si los lucenses renuncian o deciden no jugarla, habrá billete para ellos y repetirán en la competición la próxima temporada.