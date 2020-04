Pésame cajista por la muerte del mítico Martín Labarta

Tras una larga enfermedad murió Martín Labarta. Una persona muy querida por el mundo del baloncesto español que fuera delegado del campo del Valencia Básket durante 26 años. Era el propio club valenciano el que daba la noticia de su fallecimiento. "El amigo, el compañero, el apoyo en los buenos y en los malos momentos, el respetado y admirado por su sencillez e integridad, por sus valores. Todos los estamentos del Valencia Básket se sienten profundamente apenados y lloran su enorme pérdida", decía el comunicado sobre un hombre que ha estado en los siete títulos taronja.

Pronto se sumó el Unicaja al pésame por el adiós de Labarta. "Desde Unicaja Baloncesto nos unimos al dolor por el fallecimiento de Martín Labarta. Nuestro más profundo pésame al Valencia Básket, familia y amigos. Descanse en paz", escribía en Twitter el equipo malagueño, donde también se despedía Luis Casimiro, que coincidió con el delegado durante su etapa en La Fonteta. "DEP amigo Martín", publicaba el manchego.

Otros integrantes de la plantilla del conjunto malagueño también quisieron tener unas bonitas palabras con Labarta. "Mi respeto y admiración. ¡Adiós señor! DEP Don Martín Labarta", era el mensaje de Paco Aurioles. "Se nos ha ido un caballero, siempre con una sonrisa. Los que visitábamos cada año La Fonteta comprobábamos que era alguien muy querido no sólo por el Valencia Básket sino por todos los que formamos parte de la ACB. D.E.P. Martín Labarta", decía el capitán Carlos Suárez.

Un sentido mensaje de despedida publicaba en sus redes también el malagueño Dani Hierrezuelo. "Es difícil para mí reflejar todos mis sentimientos en estos momentos, pero lo único que se me ocurre es gracias. Gracias por todos los momentos vividos, por todas las fotos y recuerdos dejados, por tu amabilidad, por tu amistad, por tu profesionalidad en cada partidos, por tus consejos, por tu bondad y generosidad infinita y por hacernos mucho mejores a todos los que hemos tenido la suerte de conocerte. Me queda la satisfacción de saber que tienes un sitio privilegiado en el cielo que te has ganado con creces en la tierra", escribía el árbitro internacional.

Desde Unicaja Baloncesto nos unimos al dolor por el fallecimiento de Martín Labarta. Nuestro más profundo pésame al @valenciabasket, familia y amigos. Descanse en paz. — UnicajaCB (@unicajaCB) April 6, 2020

Mi respeto y admiración. Adiós señor! DEP Don Martín Labarta https://t.co/71MF0hBDqd — Paco Aurioles (@PacoAurioles) April 5, 2020

DEP amigo Martin https://t.co/t8lbJhdCUu — Luis Casimiro Coach (@LuisCasimiro_) April 5, 2020