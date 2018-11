Los guiños de Nedovic a Málaga

La Champions League volvió a cruzar los caminos de la Juventus y el Valencia, dos clubes con los que Nemanja Nedovic tiene lazos. El ex del Unicaja pasó una etapa de su carrera en la ciudad del Turia y es seguidor confeso de la Vecchia Signora. Una pasión que nació cuando se trasladó con su padre a Italia. "En 1999, tenía 8 años y mi padre jugaba balonmano en Bresanona. Un día me trajo una revista de fútbol, el deporte que estaba practicando en ese momento. En la portada estaba Alessandro Del Piero. Me gustaron los colores, me apasionó el personaje y el equipo: en ese momento decidí animar a Del Piero y Juventus", cometaba el balcánico en una entrevista en la Gazzetta dello Sport.

Pese a una estrecha amistad con Perisic y Dejan Stankovic, pasado y presente del Inter de Milán, el de Nova Varos mantiene viva la llama juventina. Destaca dos figuras de la historia del club turinés por encima del resto. "Por encima de todo, el capitán. Nadie es como Ale Del Piero: no solo la clase, pesa el liderazgo reconocido fuera y dentro del campo. Es un ejemplo, incluso por la forma en que se relaciona con los medios y los aficionados. Luego agrego a Buffon, quien llegó en 2001, mientras estaba aquí en Italia: él también es un ejemplo que todos deberían mirar", explicaba Nedovic.

Del actual equipo siente admiración por Pjanic, del que lanza una curiosa comparación con Stephen Curry al que conoce bien después de compartir vestuario y tiempo fuera de la pista en los Golden State Warrios, pero más aún por Dybala. El exterior le copió la celebración, el argentina festeja los goles simulando una máscara con sus manos en su cara, en algunas ocasiones en Málaga. "Fue una broma con Diego Vázquez, el preparador físico que es un gran fanático del Real Madrid. Siempre nos burlamos de él. Dijo que el Madrid es mejor, yo respondí que la Juve es mejor. Después de la canasta decisiva en un partido con el Maccabi, hice el gesto de la máscara Dybala mirando a Diego", relataba Nedovic.

Tengo que decir que se lo dije cuando acabo el partido e íbamos al vestuario después de ganar el partido... para que se pusiera nervioso 🤣🤣🤣 no en el banquillo, es verdad que nos gustaba mucho picarnos con el fútbol...nos encanta siempre generar buen ambiente💪🏼💪🏼 @nedovic1624 — Diego Vazquez (@Dieguette5) 27 de noviembre de 2018

Hubo una amistosa rivalidad durante la eliminatoria que enfrentó a los madrileños con la Juventus en los pasados cuartos de final de la Champions. "La vi en casa con dos o tres amigos muy aficionados (entre ellos Ale Ballesteros, fisioterapeuta, y Dani Díez). Sin embargo, durante la vuelta en el Bernabéu, estaba jugando un partido. Diego Vázquez me dijo después en el banquillo: 'Estáis ganando 3-0. Lo juro, estás ganando 3-0 '. [Fue en un Obradoiro-Unicaja, resuelto con victoria malagueña en la prórroga. Recuerda el preparador físico cajista que fue tras el partido, no durante] Parecía imposible entonces, una vez que llegué al vestuario, descubrí que era verdad. Esperaba ver la prórroga, pero el árbitro inmediatamente pitó un penalti, inexistente, y fue un golpe al corazón", aseguraba el escolta.

Nedovic acudirá al Juventus Stadium por primera vez esta martes, el año pasado se desplazó a Sevilla y en esta temporada acudió a San Siro para ver en directo a los de Allegri. Lo hará con Mike James, el otro seguidor de la Juventus en el vestuario del Olimpia Milán, club de una ciudad que guarda rivalidad con el equipo de la capital transalpina. No guarda un especial aprecio el balcánico por el Valencia porque tiene otro sentimiento de su paso por la Costa del Sol. "Mi equipo español es el Málaga. Sí lo seguí, incluso en el estadio, y con el tiempo se convirtió en mi segundo club del corazón. Por ahora está en la Segunda División, pero volverá a subir", terminaba.