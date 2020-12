"A nivel de mentalidad, el equipo estuvo pletórico"

La visita a Brescia del Unicaja se puso complicada desde los primeros compases del encuentro cuando Gal Mekel sufrió un golpe en su mano izquierda. “La primera acción del juego, un pase que acabó con contacto físico”, explicó al término de su rueda de prensa Luis Casimiro en lo referente al estado del tercer base lesionado que tiene en estos momentos el Unicaja. Pero el técnico se mostró feliz por el encuentro ganado y la manera en la que sus jugadores afrontaron el choque en tierras italianas.“Muy contento con el trabajo de los jugadores, la gran mentalidad que han tenido. Nos hemos sobrepuesto a dificultades, las que traíamos de Málaga, con Jaime y Alberto allí. La lesión de Mekel ha hecho que las dificultades sean mayores, pero nos hemos sobrepuesto. Hemos hecho un muy buen trabajo, a nivel de mentalidad el equipo ha estado pletórico.”, apuntó después del envite.

“En el primer tiempo hemos jugado muy bien ataque, en el segundo hemos cambiado cosas en defensa y hemos tenido mucha mejor actividad defensiva. Controlamos el rebote y hemos hecho daño en el rebote de ataque. Al final, lo que nos ha dado la posibilidad de tomar esa diferencia en los últimos minutos ha sido el acierto en la línea de tres puntos, jugar situaciones de control de partido, en el segundo tiempo hemos dominado el ritmo. Orgulloso y felicitando públicamente a los jugadores por el trabajo que han realizado”, espetó el entrenador del Unicaja en lo referente al transcurso del partido.

Casimiro también fue cuestionado en la sala de prensa por lo que espera de una competición en la que su equipo tiene muy buen cartel, pero en la que no quiere favoritismos ni pensamientos a largo plazo por el momento: “La clasificación a la tercera ronda no me importa, me importa la clasificación a la segunda. Serán diferentes equipos con experiencia, con buenos jugadores. No sé los equipos, pero lo más importante es pensar en los partidos de cada día”.

Además de Luis Casimiro, Axel Bouteille también explicó a la televisión cómo se sentía después de un choque en el que ha fue de los más protagonistas en el conjunto verde: “Jugamos buena defensa en la segunda parte, hicimos un buen esfuerzo. Los dos equipos jugamos un buen baloncesto. Estamos muy felices porque queremos tener el primer puesto al final de la primera ronda. Controlamos el ritmo en los momentos importantes”.