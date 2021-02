¿Qué pasa si hay un positivo por Covid-19 en la Copa del Rey?

¿Qué sucedería si hay positivos por Covid-19 en un equipo en la víspera o durante la Copa del Rey? Es algo que no es improbable visto cómo avanza la pandemia en toda España y con contactos y viajes de los equipos en Europa y ACB. Actualmente no hay ningún equipo parado, sólo no se juega esta semana el Hereda San Pablo-MoraBanc Andorra porque el cuadro burgalés juega la Copa Intercontinental ante el Quilmes tras su triunfo en la Champions.

Como informaba Encestando, este viernes hubo un Asamblea en la ACB y se determinó qué sucedería si ha positivos justo antes y durante el torneo. El UCAM Murcia, equipo que marchaba noveno en la jornada del corte copero, está preparado por si tiene que sustituir a algún equipo. Si el miércoles 10 de febrero se conociera que hay un brote amplio en un equipo antes de comenzar la Copa, el día jueves día 11, ese club sería relevado por el primer suplente, el citado cuadro pimentonero. Además, si un equipo, con el torneo ya comenzado, sufre un brote de coronavirus o hay obligación de ponerlo en cuarentena, quedará eliminado y el rival avanzará.

Se seguirá un formato de burbuja parecido al que ya hubo, de manera exitosa, en Valencia durante la fase final, con pruebas al entrar en ella además de las que ya han pasado anteriormente en sus respectivos lugares de origen. Habrá alguna adaptación. Por ejemplo, el Unicaja tiene previsto desplazarse el jueves en vez de el miércoles, como pedía la ACB desde hace varias temporadas a todos los equipos participantes para cumplimentar las actividades propias, que este año quedarán, lógicamente, canceladas. No hay Minicopa ni los muchos eventos paralelos, aunque la ACB se esfuerza por que haya una difusión habitual.

También se avanzó en la aprobación del acuerdo del marco de contratación a partir de la temporada 2021/22 que hay con la FEB. Falta el visto bueno de la ABP, que no será sencillo porque supone un cambio importante en la configuración de las plantillas, con la figura de un tercer extranjero (básicamente, estadounidenses, argentinos o australianos) y cinco cupos además del endurecimiento de los requisitos para ser jugador de formación. Habrá que jugar, al menos, un año en cadetes para tener tal condición. Ahora mismo bastaba con un año de junior y otros dos de profesional.