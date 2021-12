Norris Cole descansó por precaución

Sorprendió Fotis Katsikaris en Grecia con la titularidad de Alberto Díaz, la primera de la temporada para el malagueño. Tenía una explicación la decisión, que se entendió cuando las cámaras enfocaron a Norris Cole en el banquillo, que estaba al fondo ataviado con el chándal del Unicaja. El estadounidense fue baja por primera vez desde que llegó a Málaga, ya que había jugado los 19 encuentros anteriores.

Lo reservó el entrenador por precaución. El base se había dado un golpe en una mano en el entrenamiento de la mañana, el último antes del choque en el Pabellón de la Paz y la Amistad, y el heleno, con la clasificación para el Round of 16 de la BCL sellada, prefirió darle descanso.

No hay que obviar que de aquí en adelante vienen tres partidos claves para apurar las escasas opciones que hay de estar en la Copa del Rey. El próximo será el miércoles, por lo que tendrá días para recuperarse de unas molestias que, en principio, no preocupan. Se le espera frente al Surne Bilbao Básket en Miribilla en el último encuentro del 2021. Cole está siendo el jugador más utilizado de la plantilla con diferencia (jugó un partido menos), con Bouteille y Abromaitis por detrás en este orden.