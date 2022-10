1x1 y notas del Dinamo Sassari-Unicaja

Primera victoria europea del Unicaja esta temporada en su debut. Buen partido colectivo en Cerdeña. Con algunos momentos de zozobra, solventados cuando se mejoraba defensivamente, y fogonazos ofensivos que recuerdan el potencial del equipo.

Dylan Osetkowski (**)

Es un jugador que debe ser diferencial en este equipo. Sus triples en la segunda mitad le dieron mucho aire al equipo. Acabaría con 17 puntos y seis rebotes. Sus cualidades son preciadas en el baloncesto de hoy. Con algo más de dureza crecería mucho.

Melvin Ejim (*)

Le tocó de nuevo el papel de revulsivo al inicio de la segunda parte. No tuvo tanto impacto como ante el Gran Canaria. Debe estar preparado y mentalizarse para ese rol.

Tyler Kalinoski (**)

El americano es un jugador que aporta en condiciones normales y cuando tiene balones para meter multiplica su rendimiento. Metió 17 puntos, repartió un par de asistencia, ayudó en el rebote... Jugador de equipo básico.

Augusto Lima (*)

Alternó momentos de despropósito con otros de mucho nivel atrás. Debe encontrar el equilibrio. Atrás es esencial, pero en ataque, más allá de que no tenga confianza para mirar el aro, puede aportar más cosas. Muchas pérdidas (seis).

Jonathan Barreiro (*)

Salió como titular y metió un triple importante en la rotación del tercer cuarto en un momento de atasco. De momento, es su rol.

Darío Brizuela (*)

Ibon Navarro le aguantó una primera rotación no muy productiva y en la segunda el vasco respondió. Es verdad que le pitaron dos faltas delirantes. Dio puntos al final para dar la puntilla.

Alberto Díaz (**)

El malagueño fue el jugador más empleado (23 minutos). Tuvo que jugar más de lo debido quizá porque Perry salió a la pista perdido en defensa y concedió demasiado. En su línea de jugador de referencia. Marcó el nivel defensivo, metió un triple capital, repartió seis asistencias.... El alma del equipo.

Tyson Carter (**)

Volvió a estar a un nivel defensivo muy alto. En ataque hizo un par de triples, pero aún sin la confianza para crear y penetrar.

Nihad Djedovic (**)

Un seguro. En el momento más complicado del partido, cuando el Unicaja no metía y transmitía nervios al principio, metió dos triples seguidos y dio una asistencia. Es la línea de flotación.

Will Thomas (*)

Jugó los minutos decisivos del encuentro. Le tiene confianza Ibon Navarro en que ahí no falla. En la anotación no está muy clarividente y físicamente no está óptimo. Pero irá arriba.

David Kravish (***)

Muy bien en el primer tiempo, dio lo que hacía falta y tiró del equipo. Acabaría con 19 puntos y siete rebotes para ser el jugador más productivo (22).Kendrick PerrySigue en una línea descendente. Parece que ni por piernas ni por coco se haya recuperado del Eurobásket. Hay que esperarle.