1x1 y notas del Girona-Unicaja

Solvente triunfo del Unicaja en Fontajau, donde volvía casi 15 años después. El conjunto malagueño tuvo una actuación coral, con mucha importancia defensiva de un Augusto Lima imponente para proteger el aro y para hacer cosas diferentes.

Dylan Osetkowski (**)

Siempre está. Es un jugador tácticamente inteligente y cuya capacidad para abrir el campo da mucho. Acabaría con 11 puntos, tres rebotes y dos asistencias. Tres triples en momentos importante para despegar.

Melvin Ejim (**)

Hiperactivo en defensa, a veces demasiado acelerado en ataque. Pero es un jugador de rol importantísimo porque tiene herramientas que no abundan en esta competición. Tuvo momentos con Lima tremendos.

Tyler Kalinoski (*)

Es más que un tirador. Si hubiera que medirlo por su partido anotador estaría muy suspenso (1/8 en tiros de campo). Pero aporta en otras facetas. Atrás no es un agujero, contribuyó con siete rebotes y fue el máximo asistente, con cuatro.

Augusto Lima (***)

El ancla del equipo. Defensivamente es un jugador de alto calibre. Sus limitaciones ofensivas se conocen, aunque no quiere decir que no aporte, desde el pase o la creación de juego en el poste alto con el mano a mano. Pero atrás fue gigante. Borrando a Marc Gasol, colocando tres tapones y capturando siete rebotes.

Jonathan Barreiro (s. c.)

Una pequeña rotación al final del primer tiempo. Irrelevante.

Darío Brizuela (*)

No fue el mejor día del escolta vasco. Metió un triple y una canasta plástica en contraataque. Con él el ataque no fluyó demasiado bien.

Alberto Díaz (*)

Un fuerte golpe en la nariz le hizo salir aturdido y ensangrentando en el primer minuto de partido. Volvió en la segunda mitad haciendo un gran esfuerzo sin estar a tope. Siempre aporta.

Tyson Carter (***)

Muy bien el americano, al que se le ven detalles de jugador caro y que va creciendo en cada jornada. Ese aumento de confianza le valieron para dar varios minutos como base de buen nivel en la primera mitad. Acabaría como el máximo anotador del partido con 20 puntos (4/5 en triples), más cinco rebotes.

Nihad Djedovic (**)

Un reloj suizo hasta el momento el bosnio. Seis puntos y seis rebotes y el mejor diferencial en pista (+21). Con él los compañeros se sienten más seguros y con más aplomo.

Will Thomas (*)

Poca participación del de Baltimore en el encuentro. Esta vez fue el interior que menos jugó. Apenas siete minutos. Vendrán días más importantes.

David Kravish (*)

Las faltas y los árbitros le sacaron un tanto del partido. Pero apareció en el cuarto final con siete puntos seguidos para romper definitivamente el partido.

Kendrick Perry (*)

No está bien, pero, dentro de que su nivel dista bastante del óptimo, intenta no asumir más de lo que debe para no ser tóxico para el equipo.