1x1 y notas del Unicaja-Real Madrid

Estuvo en un tris el Unicaja de meterse en el play off, acarició la victoria después de ir a remolque, pero no concretó a la hora de ir a matar. El Madrid concedió oportunidades que no se aprovecharon.

Deon Thompson (**)

Buen partido del americano en su última actuación en Málaga. 16 puntos y siete rebotes, metió dos triples claves para tener la opción de ganar el partido. Pero los dos tiros libres que falló para poner a su equipo por delante a falta de 51 segundos pesan.

Jaime Fernández (*)

Estuvo percutiendo e intentando crear en momentos en los que el equipo estaba obtuso. Acabó con ocho puntos, siete rebotes y cinco asistencias, se dejó lo que tenía en la pista.

Darío Brizuela (*)

Confirmando la tendencia a la baja del final de temporada, mal partido cuando se le necesitaba. Lo coronó con una precipitación en la jugada decisiva, buscando el empate de manera rápida. No se esconde, pero esa toma de decisiones, cuando Katsikaris había ordenado otra jugada, le penaliza.

Alberto Díaz (*)

Se fue del partido eliminado por faltas. Las energías que tiene las dedicó a defender, lo que hacía falta. Pero en ataque le ha costado mucho crear y anotar. Ha hecho un gran esfuerzo intentando ayudar con problemas en la rodilla.

Francis Alonso (*)

Buen partido del malagueño en el adiós. Siendo competitivo defensivamente y teniendo algo más de lucimiento ofensivo, aunque ha perdido protagonismo en esta faceta desde la llegada de Katsikaris.

Malcolm Thomas (*)

Ocho puntos y ocho rebotes, su última estadística con el equipo malagueño. Ha ofrecido un papel digno en su rol de temporero, pero hay que buscar otro jugador para la próxima temporada como referente interior.

Adam Waczynski (-)

También debió ser su último partido en Málaga después de cinco temporadas. Jugador honesto, pero ha dado todo lo que tenía que dar.

Tim Abromaitis (**)

Tuvo protagonismo en el primer tiempo, cuando menos anotaba el equipo. Acabó con 15 puntos. Un jugador sobreio.

Rubén Guerrero (*)

Algo mejor que en los últimos partidos, más activo defensivamente. Dudas sobre su progresión.

Axel Bouteille (*)

15 puntos, mucho talento, pero una inconsistencia defensiva preocupante.