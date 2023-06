Las notas del Unicaja esta temporada: De notable hacia arriba

Le daba Ibon Navarro un 9.5 a la temporada del Unicaja, sabedor de dónde se viene y los objetivos que planteaba el club en agosto, por encima con contundencia. Una plantilla que ha funcionado a la perfección, los nueve fichajes de Juanma Rodríguez han superado cualquier previsión, más los activos que ya tenían los cajistas. Días de balance, también de sacar pecho por lo obtenido, el último paso de un verano que será desértico en cuanto a tareas en los despachos, vacaciones justificadas. Estas son las notas del Unicaja 22/23, debatible si es la mejor temporada de la entidad de Los Guindos:

Dylan Osetkowski (8)

Condicionado por un cambio de peso, que ha cambiado el concepto que tenía el Unicaja. Pasó de ser un '5' a un '4' versátil, con tendencia a abrirse. Proceso que llevará su tiempo para que explote. Empezó el curso con buenas actuaciones, de más a menos. Deberá crecer la próxima temporada, pero ha dado indicios de ser un jugador de primer nivel, muy llamativa su rapidez de manos para defender. Su fiesta (aún pendiente), carisma y esa apariencia le hacen ser especial. El Unicaja espera mucho de él. 9.2 puntos, 36.7% en triples, 3.5 rebotes y 9.7 de valoración.

Melvin Ejim (8) Pieza clave en el engranaje defensivo, ha ido creciendo en prestaciones con el paso de los meses, pero manteniendo su esencia, de ser quizás alguien único atrás. Más que un pegamento. Ejemplo a todos los niveles pese a una locura que de vez en cuando aparece, profesional y físicamente un prodigio. Todo empezó con aquel Unicaja-Gran Canaria en octubre, aquella segunda parte primorosa de Ejim, ya se empezó a vislumbrar lo que venía. En los play offs se multiplicó, con un tapón a Jokubaitis en el Palau que opta a mejor jugada de la temporada. 4.9 puntos, 3.3 rebotes y 6.3 de valoración.

Tyler Kalinoski (8)

Rachas volátiles de tirador, gajes del oficio, pero es mucho más que eso. Hace de todo, hasta una intuición reboteadora sorprendente, que le ha dejado alejado del foco en muchos partidos. Siempre suma, pese a que no luzca la estadística de puntos y porcentajes. De los actores principales en la Copa, sacó al Unicaja de algún lío. La primera renovación del Unicaja, declaración de intenciones, había que mantenerle sí o también. 9 puntos, 41.6% en triples (otro curso que supera el 40) y 7.8 de valoración.

Augusto Lima (7.5)

La grave lesión del brasileño supuso un drama, por sus atribuciones en la parcela defensiva, donde ejercía de eje, por ese motivo llegó a Málaga, además con esa personalidad que alegra el día a día en el vestuario. En lo segundo ha sido muy importante desde diciembre, ese factor humano a la hora de mantener la química, cerca del equipo, siempre en el banquillo. Impulsor de renovaciones y voz autorizada en Twitter, entre otros trabajos. 3.9 puntos, 4.2 rebotes y 6.8 de valoración en los 21 partidos que compareció esta temporada.

Jonathan Barreiro (8)

Relegado en la rotación al comienzo, pero poco a poco perfeccionando un rol oscuro donde ha sido muy útil, hasta convertirse en un jugador importante en el esqueleto defensivo o en situaciones donde se demanda un nivel físico alto. El Carpena ha valorado su cambio, en una relación tóxica al principio, ahora muy asentada. Su pulso ganado a Rojas o los últimos minutos en Badalona, los dos episodios más nítidos en la temporada del gallego. 4.8 puntos, 2.8 rebotes y 5.3 de valoración.

Darío Brizuela (8)

El crecimiento del vasco es notorio, en cuanto a inteligencia y saber buscar sus momentos; se transformó a partir del Eurobasket e inspiró a Ibon Navarro a la hora de encontrarle su sitio, mejoría que ha propiciado una renovación más que justificada. Jugador que vive de sensaciones, por lo que no siempre aparece, unos play offs discretos que no empañan su temporada. En el mejor quinteto de la BCL, pero su obra maestra fueron los 27 puntos al Barça en la Copa con su hijo Bruno en la UCI. El club le ordenó hace un año que diera el salto, han sido varios. 10.2 puntos; 56.4% en tiros de 2 y 34.9% en triples.

Alberto Díaz (8)

Inyectó el gen ganador tras el Europeo, antecedente inmejorable antes de asumir la capitanía. En ese ascenso, reconocimientos y todo lo que supone estatus, el canterano fue una prolongación en la primera mitad de temporada, con un rendimiento magnífico en esos aspectos donde lo borda, no hay un jugador como Díaz en Europa si físicamente está a tono. Defensa, energía, entrega y liderazgo. Tras la Copa, sin descanso en ese parón, tuvo ese bajón natural. La lesión del tobillo frente a UCAM Murcia en BCL, a comienzos de abril, imposibilitó que llegara a un buen nivel a la hora de la verdad. Mejor defensor de la BCL, segundo en la ACB y primer título como capitán. Se perdió once partidos. 3.9 puntos; 3.7 asistencias y 7.5 de valoración.

Tyson Carter (8)

Difícil su adaptación, no ayudó su personalidad, sí el contar con un núcleo sano de norteamericanos. Diferencial en ataque si tiene la flecha hacia arriba, defensivamente dando pasos y una labor como base, mientras no estaba Alberto, sorprendente, mejor de lo que se concebía. Año de madurez y aprendizaje, necesario en su desarrollo, mejor que sea en Málaga. MVP de la Copa con una segunda parte memorable ante Lenovo y varios partidos de grandes anotaciones que invitan a babear. Pero debe seguir creciendo.

Nihad Djedovic (7.5)

Rendimiento lineal, con picos interesantes en los primeros meses. Ha cumplido con lo que esperaba el club, liderazgo y seguridad que transmite. La lesión de sóleo, durante las semifinales de Copa, perjudicó al equipo las semanas posteriores, recortó plazos, pero no fue el Djedovic de noviembre. Volverá seguro. 7.4 rebotes, 3.1 rebotes y 8.2 de valoración.

Will Thomas (8)

Complicado evaluar el año del pívot de Baltimore al no dar muestras hasta bien entrado noviembre, en el Unicaja se tuvo toda la paciencia, con seguridad iba a amortizar su fichaje, el más caro. Experto en cambiar las dinámicas con su juego intuitivo atrás, de perro viejo, y en ataque con esos recursos eternos al poste bajo. Qué exhibiciones frente a Barça y Madrid, y cómo mola verle en esos movimientos cerca de canasta a cámara lenta y facturando casi siempre. 5.2 puntos, 2,8 rebotes y 7,4 de valoración.

Mario Saint-Supéry (s.c)

Jugador trece de la plantilla, pero sin demasiadas oportunidades para demostrar su talento. Ha crecido en lo físico, más ensanchado y quizás ya en condiciones para jugar en la élite. De los grandes atractivos del próximo año, el ver si da un paso más, si sigue en Málaga.

David Kravish (8.5)

Aterrizó en Málaga con un perfil bajo, pero acabó convirtiéndose en el jugador más regular en los malagueños. Un reloj. Acertó Juanma Rodríguez en su presentación diciendo que era un 7 en todo. Sólido y fiable, bien nutrido. Facilidad inmensa para hacer números. 9.3 puntos, 5.3 rebotes y 11.7 de valoración, el segundo mejor valorado del curso. Sin hacer mucho ruido, es un jugador muy importante en este Unicaja de Ibon Navarro.

Kendrick Perry (9)

Se cumplieron las expectativas de ese jugador que estalló en el Eurobasket, rompiendo con ese estereotipo de cada jugador que llega a Málaga de ese perfil, acaba devorado. Personalidad especial, arraigado a la ciudad en pocos meses, carismático. Sintetiza ese ritmo que caracteriza al Unicaja, jugador con el que más se divierte el Carpena, que rápidamente apoyó a su estrella cuando erró frente al Bonn. Refleja el sentimiento que se tiene hacia Perry. El MVP particular en el Unicaja, aunque puede dar pasos al frente aún. "Job is not finished", frase que le acompañará para la eternidad. 12 puntos, 4 asistencias y 13.4 de valoración.

Yankuba Sima (7.5)

Llegó a Los Guindos en una coyuntura difícil, lesión muscular, fruto de su poco rodaje que cortó su adaptación, pero se ha ganado la continuidad con los últimos meses, demostrando que puede ser válido en el Unicaja del futuro. Potencial evidente y un play off que necesitaba para crecer, al que peor le ha venido el verano porque era su momento. Obligada su mejoría el próximo curso. 5.4 puntos, 3.5 rebotes y 6.5 de valoración.