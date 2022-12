La nueva Euroliga: Más equipos, conferencias, tope salarial...

El nuevo director ejecutivo de la Euroliga, Marshall Glickman, participó en el podcast The Crossover, que realiza el que fuera jugador del Caja de Ronda Joe Arlauckas, y habló sobre la expansión de la liga, la introducción del tope salarial y otros temas. Le coge bastante lejos ahora al Unicaja el tema de la Euroliga después de su paso a la BCL, pero es algo que de manera directa o indirecta afecta al club malagueño según la deriva que tome el baloncesto europeo, cómo evolucionen las competiciones, qué pasará con la Eurocup...

Una de las cosas más interesantes que reveló Glickman, en palabras que recoge Basketnews, fue que la Euroliga podría introducir conferencias. "Tenemos que tener cuidado con [agregar más equipos] porque es lo que lo hace tan especial", decía el directivo: "Creo que más equipos son inevitables, pero no va a haber más calendario, ¿verdad?. Estos equipos juegan en sus ligas nacionales, no veo que eso cambie. Tienes el problema de las ventanas FIBA hasta cierto punto. Tenemos que cuidar a nuestros jugadores. Son nuestro núcleo. En este momento, este formato que tenemos es fantástico, y es lo que nos impulsó al siguiente nivel... No hay una solución mágica, pero creo que tendremos que ir a conferencias [en caso de que se agreguen más equipos a la Liga]. En ese escenario, tal vez juegue contra todos los equipos en casa y fuera de su conferencia, y solo juegue contra los equipos fuera de su conferencia en casa o fuera en años alternos. Algo como eso. Simplemente creo que vamos a tener que ir en esa dirección. Es inevitable", continuó Glickman.

El CEO de EuroLeague también reveló que muchos mercados están interesados en unirse a la Euroliga. "La buena noticia para nosotros es que hay demanda de licencias para jugar en la Euroliga de, según mi cuenta, ocho mercados diferentes, y realmente podrían ser más de 10. Mercados que no tienen equipos de la Euroliga hoy. Queremos aprovechar de eso. No todos esos mercados están listos, pero están cerca de estarlo", dijo Glickman.

Otro tema del que se ha hablado es el tope salarial. Aunque Glickman admitió que no le gusta el término, tiene una visión de cómo podría implementarse. "No me gusta el término 'tope salarial'. Porque parece que tratamos de restringir los salarios de nuestros jugadores, lo cual no es cierto", dijo Glickman. "Creo que estamos hablando de la asociación con nuestros jugadores. Es una asociación en la que los jugadores tienen un interés personal en el crecimiento de la liga. Donde el crecimiento colectivo como la economía de todo se hace más grande, también debería ir la compensación a los jugadores. Para mí, es muy importante que conectemos esos dos", agregó Glickman.

El CEO de EuroLeague confirmó que adaptarse a varios mercados y diferencias impositivas es lo más difícil, pero cree que se puede hacer. "El mensaje que quiero decir es que debe haber mínimos, debe haber topes. Esos topes deben tener en cuenta los impuestos y las diferencias entre los mercados. Creo que eso se puede hacer. Pero lo más importante, para mí, es expresar esto legalmente y de otras maneras como una sociedad con los jugadores. Los clubes grandes que tienen más recursos ciertamente deberían dejar, como en la NBA, la oportunidad de que los clubes retengan a sus propios jugadores. Ciertamente, debería haber ciertas excepciones si hay un jugador excepcional que podría jugar potencialmente en la Euroliga y que va a obtener salarios más altos. Creo que queremos asegurarnos de que haya flexibilidad incorporada. Tal vez debería haber un concepto de impuesto de lujo. Estamos explorando todo lo anterior donde, para los equipos de nómina superior, hay dinero que se redistribuye a los equipos de nómina inferior. Creo que el objetivo uno es el equilibrio competitivo o la paridad, pero hay otros objetivos como la sostenibilidad financiera y económica", explicó Glickman en detalle.

El anfitrión del Crossover, Joe Arlauckas, también preguntó sobre la posibilidad de presentar la pensión a los jugadores de la Euroliga. Glickman aseguró que le gustaría tener este sistema en la Euroliga. "El acuerdo marco que firmamos, que creo que fue algo muy difícil de hacer dada la naturaleza de tantos países, diferentes sistemas impositivos y referencias culturales es brillante porque ya está empezando a mejorar las condiciones de trabajo de los jugadores como debería. Estoy totalmente a favor de crear una oportunidad de pensión para los jugadores a lo largo del tiempo. Quiero actualizar el acuerdo marco. Va a evolucionar año tras año. Acabo de conocer a Bostjan Nachbar, un tipo realmente bueno, y tuvimos una conversación agradable. Necesitamos desarrollar esos conceptos", concluyó Glickman