Algunos 'obstáculos' para el Unicaja en Belgrado

El Unicaja se habitúa a la vida de Belgrado, inmerso en esa vorágine Final Four de BCL, pese a que la competición aún llega el viernes. Hubo una primera toma de contacto en el Belgrado Arena este miércoles, en su pista auxiliar, ambientado con todas las señas del Partizan, con Zeljko Obradovic de casero. En ese entrenamiento, la plantilla no pudo disponer del balón oficial de la Final Four, problema logístico y extraño. Hay puntos donde la BCL todavía tiene gran margen de crecimiento, sobre todo de organización, sí que en lo deportivo va ascendiendo, pero ya en Málaga existió algún problema de este tipo, al igual que en Belgrado. Obstáculos con el que se han encontrado Ibon Navarro y sus jugadores, cuestión menor, porque está previsto que este jueves ya se trabaje con el balón oficial, pero es resquebrajar la rutina. Y en una preparación de la semana más importante de la temporada no ayuda. No obstante, entrenamiento de calidad en esa auxiliar del Belgrado Arena y poniendo la máquina a punto. El Unicaja entrenará por primera vez en la pista central este jueves.

Será el último examen antes de que Ibon Navarro y su cuerpo técnico decidan el descarte de la semifinal; aunque FIBA demandaba en las últimas horas una lista de los doce jugadores inscritos, que puede ser modificada hasta horas antes de arrancar la competición. También existe flexibilidad si el Unicaja jugara la final, o para un tercer y cuarto puesto, la FIBA permite cambiar a ese descarte del viernes al domingo, algo que habría ocurrido en la Copa del Rey. Esa norma puede ayudar a digerir al damnificado, pero esa semifinal con el UCAM Murcia es el partido más importante de la temporada. Ya una final será otra cosa. Y viendo el nivel que exterioriza el equipo, decisión dificilísima para Ibon Navarro, que tendrá la última palabra. Será sí o sí un americano (Perry, Carter, Taylor, Kalinoski, Ejim, Thomas, Osetkowski y Kravish). Los cinco cupos son inamovibles (Alberto, Lima, Sima, Djedovic y Barreiro) porque así lo exige la BCL, vox pópuli porque es una coyuntura habitual esta temporada. Haciendo conjeturas, Ejim puede ser una opción, pero viene de hacer un partido magnífico ante el Baskonia, o Will Thomas, que sería triste por el peso que tiene en ese vestuario y la capacidad que tiene para aparecer en días grandes. "Es una dura decisión. Me sentiría mal si estuviera en su posición porque todo el mundo merece estar en la pista. Afortunadamente, todos entendemos y comprendemos que se tiene que tomar una decisión. Si te pierdes uno juegas el siguiente. Ibon lo ha manejado muy bien hasta ahora y estoy totalmente seguro de que tomará una decisión justa este viernes", reflexión muy interesante la que dejaba Kameron Taylor. Cierto que el vestuario tiene ese condicionante bien asimilado, pero el jugador siempre quiere estar. También tendrá que descartar el UCAM Murcia, que ha viajado a Belgrado con trece jugadores tras la reaparición de Simon Birgander. Más liviano para los murciano al contar con hasta seis cupos (Arturs y Rodions Kurucs, Hakanson, Todorovic, Jelinek y Diagne).

Tras el primer entrenamiento en Belgrado, y un paso relámpago por el hotel, el Unicaja se hacía la sesión de fotos de la Final Four sobre el Belgrado Arena, ya con esa pista led montada. Impresión extraña de ese suelo revolucionario, como ya avisaba Elena Moreno, jugadora del Unicaja Mijas, en este periódico. Concepto de videojuego por todos los elementos visuales que aparecen. Pero si habrá que adaptarse a esa pista en los próximos dos días. No es parqué, sino un material que agarra en exceso, por lo que no permite deslizar, peligroso en los apoyos, donde una rodilla o un tobillo puede sufrir. Proporciona más espectáculo al juego, mayor diversión para el espectador, pero es un factor a tener en cuenta. En un pabellón donde habrá una sensación de vacío por la capacidad que permite. Pequeñas piedras a esquivar.