El ocupado plan navideño del Unicaja

El Unicaja no descansa por fechas navideñas. El calendario del baloncesto es implacable. No hay mucho tiempo para el receso en estas Navidades. Es cierto que hay parón en la Eurocup hasta el próximo 7 de enero, cuando se visita al Tofas Bursa, pero la ACB no permite despistarse. Y Luis Casimiro ha decidido que algún día de descanso es suficiente.

El equipo trabajó en Nochebuena por la mañana y descansa en Navidad para volver al tajo el jueves 26 de diciembre, día en el que también es la comida del club, y preparar el encuentro del próximo domingo ante el Fuenlabrada, en el que se tratará de retomar la senda de la victoria.

Una vez se juegue el domingo en Fuenlabrada ante el equipo de Francis Alonso, que sí ha tenido unos días para trabajar en Málaga liberado por su club, el Unicaja tiene previsto descansar el lunes 30 y trabajar tanto el día 31 como el 1 por la tarde porque el día 4 llega a Málaga el Obradoiro, en el penúltimo partido de la primera vuelta de la ACB.

Sigue de baja en el equipo malagueño Melvin Ejim. El canadiense intentó probarse la semana pasada para ver si estaba preparado para reintegrare y comprobó cómo aún le dolía el tobillo en el que tuvo el esguince casi un mes atrás. No parecía tan fuerte en primera instancia, pero no se ha recuperado tan rápido como él esperaba y parece complicado que esté el domingo en Fuenlabrada. También sigue entrenando con el equipo Morgan Stilma, al que se le buscaba una cesión para que tuviera minutos en LEB. De momento, sigue viajando y vistiéndose por la ausencia de Ejim.

No obstante, pese al trabajo sí hubo tiempo para las felicitaciones y las bromas. El Unicaja distribuyó su felicitación navideña en varios idiomas. Una plantilla con muchos orígenes distintos así lo permite. Alberto Díaz, Jaime Fernández y Carlos Suárez lo hacen en castellano; Rubén Guerrero imita a Sergio Ramos con su "Morry Christmas"; Deon Thompson, Josh Adams y Frank Elegar, en inglés; Adam Waczynski, en polaco; Darío Brizuela, en euskera; Axel Toupane, en francés; y Morgan Stilma, en italiano, el idioma de su madre (su padre es holandés).