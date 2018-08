Los ojos del repetidor

Pese a salidas importantes, ha mantenido bloque el Unicaja. Eran golpes previsibles: como llegó Augustine y se quedaron Nedovic y Brooks por el año en Euroliga, el regreso al peldaño anterior les hizo llevar caminos alternativos a Málaga. Permanecen ocho del curso pasado y dos de ellos fueron elegidos para presentar las nuevas equipaciones: Sasu Salin y Dragan Milosavljevic. Y de ambos se espera que en este, su segundo año vestidos de verde, den un salto cualitativo para amortiguar esos impactos que, por esperados, no dejan de causar un daño notorio.

En ambos está sobre todo que el juego exterior del equipo, con un formato distinto de rotación, mantenga el nivel que la individualidad de Nedovic daba de por sí. Es cierto que el finlandés tuvo alguna noche de fiesta en el Carpena; avasalló en mayo al MoraBanc Andorra (26 puntos) y afinó desde fuera (15 puntos de 5/7 en triples) frente a Estudiantes. Sucede que del serbio, un sólido dos-tres en el ALBA Berlín, quedó un regusto aún más amargo.

El finlandés afronta su primera pretemporada "en cuestión de ocho años", asegura

"Espero que esta temporada me vaya mejor", asevera Milosavljevic al término del acto, sobre la terraza del Palacio de la Aduana, con la estampa de Gibralfaro a su espalda. Allí se lamenta en lo personal y habla también de lo colectivo tras un final de curso amargo, con la eliminación a la primera en play off y cuatro derrotas en los últimos seis partidos de ACB, que acabó con la salida de Plaza: "Sé que el público espera más, que no terminamos bien el año pasado y eso pesó mucho, pero estamos entrenando duro. Tenemos un buen entrenador, entendemos lo que quiere y creo que este va a ser un buen año para el equipo".

Ambos hablan bien de Luis Casimiro. Salin tiene motivos de sobra, con él descolló en Herbalife Gran Canaria antes de recalar la temporada pasada en el Unicaja. "Luis es un poco diferente a Plaza, pero jugué con él en Gran Canaria y sé cómo trabaja. Hacemos un poco las mismas cosas en la pista", dice el escolta, que espera repetir sensaciones con el de Villamayor de Calatrava: "Creo que sí, que este año voy a tener un rol distinto con Casimiro. Es verdad que no hablamos personalmente, solo hemos empezado la pretemporada, pero espero ser importante con él, como lo fui en Gran Canaria".

En ese sentido, Milosavljevic apenas entra en la segunda semana de trabajo con el técnico. No tiene ese bagaje anterior con Casimiro, pero apunta algunos detalles distintos en el manual respecto a Plaza: "Es pronto para hablar de diferencias, apenas llevamos unas cuantas sesiones de entrenamiento con Casimiro, pero entendemos que tiene una filosofía de juego distinta. Es más intenso, nos pide correr más, así que veremos".

Andan satisfechos con los primeros días de trabajo en pretemporada. A Salin casi le resulta un tramo exótico por sus viajes con la selección. "Está siendo un poco más duro, es mi primera pretemporada como en cuestión de ocho años. Es duro, pero me gusta", dice. "Los primeros entrenamientos están siendo duros, pero nos comunicamos bien y hay buena atmósfera en el grupo, así que todo se hace algo más fácil", señala Milosavljevic. No les queda mucho para volver, aunque no se la perderán entera como otros años, valora el finlandés: "Los jugadores nos vamos el día 8 y tenemos cinco días de trabajo con la selección. Creo que es bueno, pero las cosas con FIBA y Euroliga son muy difíciles. No quiero tampoco hablar más de eso, pero es difícil".

De los refuerzos, "solo cosas buenas", exclama Salin. Son jugadores de Euroliga y con ellos podemos jugar muy bien, es muy fácil estar en la pista con ellos. Me gusta mucho el equipo que se ha hecho. Adam (Waczynski), Dragan (Milosavljevic), Shermadini, los nuevos... creo que tenemos un buen equipo". Mismas palabras de satisfacción que su compañero, que se deshace particularmente en elogios hacia Roberts: "Es un grandísimo base, con experiencia en la NBA, con muchos partidos en Europa. Nos va a dar mucho, tiene esa experiencia, como Carlos (Suárez). Hay buenos jugadores, buenos tiradores, así que veremos cómo va. Hay talento y trabajo".

¿Objetivos? Las prioridades son claras, pero el tiempo dirá: "Copa del Rey, entrar en la Euroliga... la Liga es más importante que la Eurocup, pero hace dos años el Unicaja pudo ganar la Eurocup también, así que vamos a pelear por todo lo que podamos". Palabra de Salin.