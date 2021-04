"Hay que hacer un buen trabajo en la pintura porque tienen a Balvin que es un jugador que destaca mucho, muy grande y está haciendo una buena temporada. Su presencia debajo del aro es fundamental para ellos", aseguraba Fotis Katsikaris en la previa de la visita del Bilbao Básket al Carpena. La temporada del checo es de sobresaliente, siendo el segundo más valorado de la ACB y el mejor reboteador y matador. Sobre él se asienta el conjunto de Álex Mumbrú, que llega a Málaga como penúltimo.

A los vascos les escoció la derrota frente al Baxi Manresa en casa. "No podemos olvidar el partido que hicimos ante el Manresa. Ellos tuvieron más ganas de ganar y más hambre que nosotros y eso no puede volver a pasar. Es algo que va más allá del tema táctico. Las ganas no nos pueden faltar. No puede volver a suceder. Tenemos que pasar página, pero no lo tenemos que olvidar", afirmaba el pívot, que hablaba sobre la lucha por la permanencia: "Tenemos que mirar por lo nuestro. Hay que intentar ganar cada jornada, empezando por Málaga. Sabemos que hemos perdido partidos que no podíamos perder. Ahora no miramos si con ganar 3 ó 4 partidos más nos va a servir o no. No queremos hacer cuentas. Tenemos que ir partido a partido".

Fue cuestionado por su gran rendimiento. "Por supuesto que los cambiaría. Lo más importante es el equipo. Soy consciente de la temporada que estoy haciendo, pero al final lo más importante cuando estás abajo es ganar y no hacer mejores o peores números", explicaba Ondrej Balvin, que analizaba al Unicaja: "Tienen un gran perímetro. Sus jugadores nacionales son de mucha calidad, como es el caso de Jaime Fernández o de Darío Brizuela. Alberto Díaz también es un buen base que quizás no suma tanto en ataque, pero controla muy bien el juego y es muy trabajador. Y luego está nuestro ex MIB Axel Bouteille, otro gran tirador. Son un buen equipo".