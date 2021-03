Palizas para el Unicaja Femenino y el Estepona

El Unicaja Femenino cayó de manera dolorosa en su visita al UCAM Primafrío Jairis (66-30). El encuentro tuvo un claro color local desde el inicio, no encontrando el ritmo las malagueñas durante los tres primeros cuartos, en los que el desacierto fue la nota predominante. Metieron 15 puntos en 30 minutos, lo que da alcance de en qué momento se encuentran las cajistas. Sofía Arcos y Nneka Ezeigbo, máximas anotados con ocho puntos en el regreso de Ana Pocek tras un mes lesionada.

El equipo malagueño no consiguió aguantar el ritmo impuesto por las locales, quienes en los compases iniciales se dispararon merced a un parcial 20-2 al término del primer cuarto. La diferencia ya parecía insalvable. No lograban las visitantes rehacerse y evitar los puntos en la zona, dando entrada a pista a Ana Pocek, quien regresó tras un mes lesionada para ayudar a sus compañeras. Pese a que aumentó la competitividad, no fue suficiente para reducir rentas (31-9 al descanso).

Tras la reanudación, el UCAM Primafrío Jairis prosiguió haciendo daño en la defensa malagueña de la mano de unas acertadas Geralynn Mariah y Clitan de Sousa, amparándose el Unicaja Femenino en los puntos a cuentagotas de Nneka Ezeigbo y Salomé García para cerrar el tercer acto (50-15). Pese a que el partido se puso muy cuesta arriba, las malagueñas tiraron de orgullo y, de la mano de la joven Sofía Arcos (8 puntos), cedieron el último parcial por 16-15, para certificar una de las derrotas más duras de la historia del club de Los Guindos. El Unicaja Femenino sigue en la trituradora y pensar en el ascenso ahora mismo parece una utopía.

Derrota dura del Estepona

También cayó el CAB Estepona, aunque es un tropiezo lógico (64-39). El Ynsadiet Leganés, que aún no perdió un partido y van más de 20 en el Grupo B de la Liga Femenina 2, volvió a imponerse en casa. Las malagueñas no pudieron competir frente a las madrileñas, que ganaron los cuatro cuartos. Jone Azkue y Sierra Moore, con nueve puntos, fueron las máximas anotadoras en las de Quique Gutiérrez. Una derrota que no empaña la gran temporada de las esteponeras.