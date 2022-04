Pedro Martínez: "El Unicaja jugó como para decidir el partido antes del último minuto"

El Baxi Manresa estará en Bilbao para disputar la Final Four de la Basketball Champions League. Un éxito tremendo para los del Bages, que son uno de los grandes aspirantes al título. Pasaron por encima del Unicaja, aunque el segundo duelo estuvo más equilibrado. "Fue un gran partido, nosotros dominamos en la primera parte, pero hay que reconocer que el Unicaja se adaptó muy bien después del primer choque. Hicieron unos ajustes en defensa donde nos pusieron muchas dificultades. Cuando se pusieron arriba estuvieron acertadísimos y metiendo increíble. Lo sorprendente es que fuéramos capaces de volver, lo teníamos todo en contra. Es para estar contentos y orgullosos", iniciaba su intervención pública Pedro Martínez.

"Ahora me quiero acordar de Dani García y Guillem Jou, que no están aquí porque están lesionados. Para nosotros es un día grande, para un club humilde. Jugar una Final Four es una grandísima noticia y estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido. Los jugadores decían que no es suficiente, que el trabajo todavía no está hecho", decía, con un detalle bonito, el entrenador, que continuaba: "El Unicaja hizo un partido muy bueno, tácticamente ajustaron excelente. Jugaron muy bien, metieron muchísimo, supieron encontrar a sus tiradores. Nosotros ahora mismo somos un equipo con confianza y fuimos capaces de llevar el partido a un cara o cruz cuando el Unicaja jugó como para decidir el partido antes del último minuto. Hay reconocer que hubo dos triples de Luke Maye cuando peor estábamos y la última canasta de Joe Thomasson fue de calidad técnica. A cara o cruz podía haber ganado cualquiera".

Para el técnico barcelonés el equipo malagueño tuvo una buena actuación en el Carpena. "Lo que se vio en el primer partido fue una anormalidad, les sorprendimos con nuestro inicio y sacamos una diferencia que fue excepcional. Lo normal es esto. Nos preparamos porque sabíamos que el Unicaja iba a reaccionar así. Pusieron a Alberto, su mejor defensor, con Thomasson. Y más ajustes. Es un buen equipo, un buen entrenador. Reaccionaron y jugar en casa les dio una energía extra. Jugamos bien pero en un momento colapsamos, fuimos capaces de volver y en el cara o cruz nos salió cara", finalizaba.