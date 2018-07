Los más pequeños de Los Guindos también van con la selección

El miércoles se conocía que tres jugadores de la cantera del Unicaja eran citados para una concentración en Valencia en la categoría sub 14. María Baldomero, Javier Luque y David Jiménez eran los protagonistas. Ayer se conoció que cuatro jugadores más han sido convocados por la sub 13 y la sub 12.

Acudirán a Guadalajara del 29 de julio al 1 de agosto a las concentraciones organizadas por la Federación Española en las citadas categorías Álvaro Folgueiras, Álvaro Fernández y Guillermo Narbona con la sub 13, mientras que el base Mario Saint-Supery estará con la sub 12. Todos ellos formarán parte la próxima temporada del equipo infantil del Unicaja.