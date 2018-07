El plan A es Mathias Lessort

Mathias Lessort es la guinda que pretende el Unicaja para cerrar la plantilla. Ayer se publicó en estas páginas la opción, bien contemplada en la dirección deportiva, de Frank Elegar. Pero ha elevado el disparo el club malagueño para remachar el plantel con el poderoso pívot francés (22 años y 2.06 metros) que la pasada temporada tuvo un buen papel, con algún momento deslumbrante, en la Euroliga con el Estrella Roja. 8.5 puntos (55% en tiros de campo y 63% en libres), 5.6 rebotes y 0.8 tapones para 10.4 de valoración en 21 minutos por duelo fueron sus cifras con el cuadro de Belgrado. En la ABA League hizo cifras parecidas, con 8.8 tantos (67% en tiros de dos y 60% en tiros libres), 4.2 rebotes, 1.3 tapones y 11.8 de valoración en 18 minutos por encuentro.

La operación no es sencilla, está aún en fase embrionaria, pero es factible. No lo era hace una semana pero a principios de ésta se ha reactivado la opción de Lessort, apuntada por La Opinión semanas atrás y reflotada ayer por Sur. BeoBasket, la empresa dirigida por el poderoso Misko Raznatovic, es quien lleva los asuntos de Lessort, cuyos derechos en la NBA los tiene Philadelphia 76ers, que le eligió en el puesto 50 del draft en 2017.

Frank Elegar es la otra opción preferente que maneja el club para el puesto de ala-pívot

El nombre de Lessort ha sonado para plantillas de Euroliga, su proyección es alta y en Belgrado tuvo continuidad entre los mejores tras brillar el año previo en el Nanterre, con el que ganó la Copa de Francia y FIBA Europe Cup. Previamente, con 15 años llegó desde Martinica, territorio francés de ultramar desde el que han salido grandes deportistas, hasta el Cholet. Firmó un contrato por tres temporadas con el Estrella Roja, pero tiene cláusula de salida asequible (entre 250.000 y 350.000 euros, según la fuente), similar a la que se pagó por Jaime Fernández al MoraBanc. No ha sido una práctica habitual en las últimas temporadas fichar a jugadores con contrato en vigor en el Unicaja, pero la opción de Lessort tiene un aliciente de una posible reventa posterior si cristaliza el potencial que se le intuye en sus primeros pasos en la superélite. El equipo serbio, que comparte competición con el Unicaja, ya ha fichado al nigeriano Ojo y ha recuperado a Zirbes desde el Bayern Múnich, jugadores que ocupan una posición similar a la de Lessort.

Lessort da perfectamente el perfil que busca el Unicaja para rematar la plantilla. Un jugador explosivo atléticamente, con presencia en la zona y mucho poderío físico. Como se comprobó en el caso de Nedovic, Raznatovic no sólo piensa en el corto plazo para sus jugadores y observa las posibilidades de desarrollo que pueden tener. Y Málaga es un buen lugar, aunque no sea en Euroliga, para que Lessort evolucione como jugador y promocione su carrera. El Unicaja valora una opción que no es barata, pero que no excede a los parámetros que tiene en mente la entidad ni es una hipoteca costosa.

Como es habitual en el modus operandi del club malagueño en el mercado, valora y negocia varias opciones de manera simultánea para una misma posición. Lessort está ahora en primer plano, pero no se desdeñan otras, como la citada ayer de Elegar, jugador menos fuerte quizá pero igualmente atlético. Como se apuntó, Luis Casimiro lo tenía fichado desde que se enfrentó con el Herbalife Gran Canaria al Lokomotiv Kuban. Y también gusta en el seno del Unicaja. Se sigue también en contacto con sus agentes.

En cualquier caso, no hay necesidad de precipitación para el Unicaja, que sólo tiene un fichaje pendiente para rematar el plantel. El plus físico que se busca queda claro con el perfil de jugadores con los que se está negociando. La opción de Lessort se ha reactivado en las últimas horas, pero el abanico está abierto para revestir de contundencia a Suárez, Wiltjer, Shermadini y Okouo, los jugadores que componen la batería interior cajista.