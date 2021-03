Un plan de fin de semana sin Alberto Díaz y Brizuela

El Unicaja afronta un fin de semana especial, sin partido en la ACB. Es el segundo en la temporada en el que descansa sin las ventanas FIBA mediante. Se da la circunstancia que su duelo en el Palau Blaugrana, que estará concurrido por las elecciones a la presidencia del Barça, se desplazó hasta el 16 de marzo. No obstante, parece casi imposible que esté Pau Gasol, que ya está en Barcelona. Así, el equipo malagueño tiene su próximo partido el martes, con la visita del AS Mónaco al Carpena para cerrar un horroroso Top 16 y poner punto final a la Eurocup este curso. Pero no habrá descanso completo para la plantilla cajista y es que Fotis Katsikaris quiere aprovechar este hueco en el calendario para seguir implementando su filosofía. Se va notando cada vez más con el paso de las semanas su mano.

El Carpena será el centro de operaciones del conjunto cajista. Este viernes el griego planificó una doble sesión. Aún tiene el entrenador mucho trabajo táctico y técnico por delante con el plantel, más la adaptación en paralelo del último fichaje, Malcolm Thomas. El estadounidense debutó frente al Estudiantes y hasta que no regrese la Liga Endesa no podrá volver a jugar. Este sábado el Unicaja descansará y será el domingo cuando vuelva al tajo. Lo hará en un entrenamiento matinal para cerrar la semana, ya con la mente puesta en el torneo continental.

No estarán con sus compañeros en estas sesiones Alberto Díaz y Darío Brizuela, dos de los que están en una enfermería nuevamente poblada. El malagueño está mejor de sus molestias en la rodilla izquierda y el vasco evoluciona favorablemente de su lesión en el tobillo izquierdo que no le permitió terminar el choque frente a los colegiales. No serán de la partida frente al Mónaco en un partido intrascendente. Katsikaris volverá a tirar de Pablo Sánchez y Rafa Santos, que además de otros canteranos se están ejercitando estos días con el primer equipo. El linarense, que dejó grata impresión en Badalona, competirá este fin de semana con el Marbella de LEB Plata, que juega en casa. La próxima semana está previsto que se una al grupo Gal Mekel, cuya recuperación se aceleró tras un problema grave de salud a raíz de infectarse de COVID-19.