Un plan físico para Will Thomas

El Unicaja oficializaba esta semana la renovación de Will Thomas. Su agencia de representación afirmaba que hasta 2025, con una cláusula de corte. Fue el término medio al que se llegó para cuadrar una operación que las dos partes deseaban y en la que no hubo dudas hasta que se acabó cuadrando. Con 37 años recién cumplidos, Thomas cree que aún le queda cuerda y ha encontrado el hábitat propicio para extender su carrera en Málaga, un lugar en el que está muy cómodo. Una plantilla con siete americanos (ocho la temporada que viene), en la que se siente respetado y con buena conexión con el entrenador, al que le ha comprado su idea de dosificación de minutos. Thomas venía de jugar 27 minutos en Euroliga en Mónaco. Esta temporada jugó 16 por duelo. Hubo un pequeño enfado en el partido ante el Baskonia previo a la Copa. La actuación en Badalona, donde dejó momentos icónicos como su festival en el poste bajo ante el Barça o el robo con mate en la remontada ante Tenerife, fue su respuesta.

Tardó en carburar, Thomas tiene sus tiempos y conoce de sobra su cuerpo. Existían dudas en noviembre-diciembre sobre si el declive ya le había llegado. Su estado de forma no fue el ideal en el arranque y el americano ya está trabajando en el gimnasio en Baltimore, como mostraba a través de las redes sociales esta semana. Desde el club se le transmitió en las negociaciones para la renovación que se le necesitaba en un tono físico mejor a su llegada este año. Y está manos a la obra. No se ha perdido un partido (jugó los 61, como Ejim y Kravish) ni una sesión de entrenamiento, con una fiabilidad que ya había exhibido en su primera etapa.

Semanas atrás, el preparador físico, Marcos Cerveró, hablaba en el programa Zona Verde de 101TV para explicar cómo es el americano, el más veterano del equipo. “Esperaba al Will Thomas que ya estaba aquí, de hecho hablé con el preparador físico del Mónaco y me lo describía tal y como ha sido después. No es extrovertido al uso, pero sí que es verdad que se echa sus bromas. Tiene su humor raro que es muy gracioso. Todos le meten caña en el gimnasio, Alberto o Gus, y luego es más comunicativo de lo que parece. Cuando está compitiendo o entrenando es otra cosa. Le preguntas si está bien después de un golpe y no te contesta, es su cara. Es capaz de tener esas dos caras”, decía Cerveró, que se ha ganado el respeto de la plantilla con sus métodos, el rendimiento en la pista ha sido tremendo desde el punto de vista físico. Al haber más jugadores en el juego interior y con el previsible crecimiento de Osetkowski es posible que pierda algún minuto, pero no bajará su ascendencia sobre el grupo y en los momentos calientes.