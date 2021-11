Un plan para Yannick Nzosa

El Unicaja volverá a competir el 5 de diciembre en San Pablo para medirse en un derbi andaluz al Coosur Real Betis. Allí se reencontrará con Luis Casimiro por segunda vez desde que saliera de Málaga. Un asueto para acabar noviembre que permiten las ventanas FIBA, donde los malagueños tienen a cuatro jugadores con España. El resto trabajará a las órdenes de Fotis Katsikaris en estas dos semanas en el Carpena, teniendo que tirar el griego de Los Guindos. Verá trabajar de cerca a proyectos como Mario Saint-Supery o Álvaro Folgueiras, sobre los que hay puestos expectativas. Y también se aprovechará para hacer una labor específica con algunos de los del primer equipo que se quedan en la ciudad.

Uno de ellos es Yannick Nzosa. Es un caso particular el suyo. Lo que ahora se hará con el joven congoleño era algo que se pretendía hacer el verano pasado. Pero el pívot se desplazó hacia Estados Unidos para una concentración con su agencia de representación y regresó con los problemas físicos con los que se marchó. En este momento los compromisos internacionales ofrecen esta oportunidad. Todo forma parte del proceso para que el interior regrese a su mejor nivel, el que exhibió la temporada pasda y el que va mostrando con más continuidad.

Lo contaba el propio Fotis Katsikaris en rueda de prensa el sábado pasada tras imponerse al Urbas Fuenlabrada. "Sí, está cerca de lo que mostró el año pasado. Lo pude poner al final, pero preferí la experiencia de Eric. Cometió pocos errores, dio rebotes, intimidación... Vamos a aprovechar estas dos semanas para trabajar con él, que no pudimos hacerlo en verano porque estaba lesionado. Cuando volvamos a jugar espero que estemos mejor", aseguraba el técnico griego, que necesita una buena versión de Nzosa en una pintura mirada con lupa y en la que no se descartan entradas y salidas en las próximas semanas. El nombre de Rubén Guerrero es el que está sobre la mesa.

Como ya se sabe, se trata de una temporada de trascendencia en la carrera del canterano cajista. En unos meses podrá ser elegido en el Draft de la NBA y depende de la posición su salto será inevitable. No obstante, él mismo dejaba alguna puerta abierta a la esperanza. "Creo que ahora mismo mi prioridad es hacerlo bien en Málaga, ayudar al equipo este año, no pensar en el draft. Estar aquí uno o dos años más no estaría mal, porque con esto podría tener más experiencia, conocer más el juego, crecer más como jugador y ahí ya se verá lo que puede pasar", decía en una entrevista con el club. Sea como fuere, sí es fijo que su marcha, inevitable antes o después, dejará un buen pellizco en las arcas del Unicaja.