Alberto Díaz: "No nos marcamos objetivos a largo plazo, nos centramos en el siguiente rival"

El Unicaja encara la primera semana de competición liguera con el Baskonia como primer rival de la fase regular. Una vez superada con solvencia la penitencia de la fase previa de la BCL, el equipo mira ya el calendario que presenta el inicio de la ACB y al mes de octubre, cargado de partidos. Los jugadores de la plantilla atendieron a los medios en la pista auxiliar del Martín Carpena, con un Alberto Díaz ejerciendo de capitán muy ilusionado por la temporada que acaba de arrancar.

Sobre la fase previa de la BCL, reconoció que era "importante para el club y para nosotros estar en competición europea. Un Unicaja sin competición europea no es un Unicaja, así que primer pequeño objetivo cumplido y ahora empieza lo bueno". También se mostró contento con la vuelta al club tras un verano de ensueño con la selección: "Ha sido muy buena por los compañeros que tenemos, sigo en el mismo estado de tener un grupo humano increíble con compañeros que me han dado todo. Vengo aquí y es como si no me hubiese ido nunca, así que sigo en la misma línea".

Es cierto que se ha generado bastante expectación con el equipo, tras como terminó la pasada campaña se ha percibido una voluntad de cambio y Díaz es consciente de eso. "Se pueden mejorar muchas cosas, pero lo importante es ser más duros y agresivos, creo que lo estamos siendo, tenemos un equipo más físico y creo que en los primeros partidos hemos demostrado que queremos presionar, queremos ser fuertes en todos los aspectos del juego y ese es nuestro camino", explicaba sobre la nueva dinámica de la plantilla.

"De momento no nos marcamos objetivos, creo que se ha demostrado que los objetivos a largo plazo no suelen salir bien, tenemos experiencia de años anteriores, vamos al primer partido con el Baskonia que es como una final para nosotros ante un gran rival. Queda demostrado que la ACB es una liga complicada sea el rival que sea y es complicado poner objetivos a medio largo plazo y por eso nos centramos en el siguiente rival", decía Alberto, que se ha mostrado optimista, pero con la cabeza centrada en hacer las cosas bien.

"Ganando siempre va todo mejor y parece que todo el trabajo tiene sus frutos, pero tenemos que tener los pies en la tierra, sabemos que ahora todo cambia, quiera que no seguíamos un poco de pretemporada, pero en cuanto empiece la liga ACB todo cambia. Las sensaciones son buenas, somos optimistas, pero tenemos que estar con los pies en la tierra para el inicio de la liga", está claro que el capitán prefiere dejar que el trabajo diario y la cautela marquen el camino.

Tras el movido verano que ha tenido, el base malagueño aseguró que "físicamente me encuentro muy bien". También apuntó que está trabajando con el preparador físico para "hacer un plan que me adapte al tiempo de pretemporada que me he perdido para construir las bases, así que estamos tranquilos, tenemos tiempo para trabajar y para que la temporada vaya sin problemas".

El calendario ha querido que el inicio de temporada sea exigente con los cajistas, Baskonia, Gran Canaria y Real Madrid para el arranque; aunque Alberto reiteró que "todos los años hay subidas, todos los años hay bajadas, como he dicho antes tenemos que ir día a día. No podemos ya ponernos en una posición porque sería un error y crearía falsas expectativas". Añadió que el equipo tiene "que ir donde sea y el trabajo nos pondrá en nuestro sitio".

Una vez disuelto el corrillo con el capitán del Unicaja, Tyler Kalinoski comentaba a este periódico las buenas sensaciones que se han generado tras solventar la papela de la fase previa. "Jugamos dos muy buenos partidos, tenemos mucho talento desde el primero al último, jugamos duro y al final conseguimos el resultado que queríamos", decía.

"El calendario es exigente, pero eso es bueno para los jugadores. Nosotros queremos jugar partidos, el entrenador y los técnicos se encargaran de que estemos listos, van a ser muchos viajes, pero vamos a estar preparados", explicaba sobre los primeros encuentros de la temporada el escolta estadounidense con pasaporte belga.

También hizo balance Nihad Djedovic, el alero alemán firmó bueno números en la final de la fase previa ante el Patrioti Levice y ha generado buenas expectativas de rendimiento durante la pretemporada. "Hemos tenido rivales distintos durante la preparación y hemos tenido dificultades como otros equipos, pero lo más importante es que lo hemos hecho bien y no hemos tenido lesiones. También hemos cumplido el objetivo que era estar en la BCL y, en general, todos hemos jugado bien y cada jugador ha aportado el nivel que tiene que dar. Ahora entramos de lleno en la temporada, con ganas de ver que ocurre".