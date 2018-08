Una plata amarga... por ahora

Una derrota que hoy sabe amarga pero que con el tiempo se endulzará. España sub 16, la selección con más canteranos del Unicaja en un torneo oficial, perdió su único partido en todo el torneo en Novi Sad (Serbia) ante una muy talentosa Croacia. Fue en la final (71-70), decidida en los segundos finales. Un triple de Héctor Alderete, un tremendo proyecto del Estudiantes, a falta de seis segundos, dio ventaja a España. Repelió Roko Prkacin, hijo del ex internacional Nikola, MVP del torneo y autor de la canasta decisiva. A falta de 2.8 a España le quedó una última posesión que no supo transformar.

En cualquier caso, una gran experiencia para Javi Rodríguez, Pablo Sánchez, Jefrry Godspower y Rubén Domínguez. Este último no seguirá en Los Guindos, pero los otros tres continuarán su formación en el equipo junior que dirigirá Germán Gabriel. Fue emocionante ver un quinteto inicial con Sánchez, Rodríguez y Godspower de lugartenientes de las dos figuras de este equipo, el citado Alderete (17 puntos, casi todos en la segunda mitad), y Usman Garuba, que ya fue hace dos años MVP de este torneo, y que acabó con 16 puntos y 18 rebotes. Probablemente, su eliminación facilitó la canasta de la victoria croata.

Pablo Sánchez, Javi Rodríguez y Jeffry Godspower estuvieron en el cinco inicial

Acostumbrada a un torneo en el que ganó sus seis partidos anteriores por una diferencia mínima de 10 puntos y una media rozando los 20, España fue a remolque de una Croacia con jugadores muy interesantes y con buena genética. Aparte del hijo de Prkacin está Ivan, el de Perasovic. También Tisma, un jugador de gran perfil que germina en el Madrid. Volteó España en el último cuarto y dominó por seis puntos, pero no pudo rematar. Errores que no se habían cometido durante el torneo aparecieron. No hay que perder la perspectiva, son niños de 15 y 16 años que seguro aprenden.

Pablo Sánchez metió siete puntos, cuatro en plena remontada española. Sus cuatro faltas le dejaron sin jugar más tiempo en el cuarto final. Igual se le echó en falta. Hizo siete puntos, tres rebotes y dos asistencias. Jeffry Godspower acabó como el octavo mejor reboteador del torneo (9.6 rechaces). Javi Rodríguez hizo labor de desgaste defensivo en sus 10 minutos en pista con las estrellas croatas y Rubén Domínguez, bien marcado, no pudo sacar su muñeca con soltura. En cualquier caso, una experiencia inolvidable para cuatro productos de Los Guindos.