¿Es posible no romper la magia?

La paradoja de este título que inunda de alegría al aficionado del Unicaja es que cuanto mejor juega y más gana un jugador más vale y más cuesta. Por ende, se abren las opciones de salir. Es el mercado, amigos. Es evidente la revalorización que ha experimentado la plantilla cajista. La fuerza de la manada es mayor que la de cualquier individuo y hay un núcleo jugadores que más que sumar multiplican. La epopeya de Badalona refrenda que el camino que Juanma Rodríguez e Ibon Navarro escogieron este verano era el indicado. Es probablemente irrepetible que cambiando el 75% de la plantilla el resultado sea tan excelente. Pero a veces ocurre, en la historia del baloncesto malagueño. “Eso pasa una vez en la vida, esa conjunción de personas, momentos y lugares”, decía Jacinto Castillo tiempo atrás al referirse al ascenso de Mayoral Maristas a la ACB. Es posible que haya ocurrido algo así ahora.

¿Es posible mantener este grupo en el futuro? “Llevamos trabajando de manera discreta hace tiempo. El equipo se ha revalorizado, buscaremos fórmulas adecuadas para intentar que el núcleo fundamental del equipo, que es muy bueno, se queden con nosotros. Pero está evidente que estos jugadores están en el mercado. Vendrán ofertas cuando juegas bien, vienen bien al alza. Cuando están mal son a la baja. Ellos decidirán, pero están felices, el proyecto les gusta, este título les refrenda... Confío en que pactaremos más”, decía durante las celebraciones Antonio Jesús López Nieto. El presidente delega en su director deportivo y él da el visto bueno a la hora de rubricar los contratos.

Juanma Rodríguez señalaba en Málaga Hoy que “hay voluntad de todos de continuar en este grupo por las conversaciones con los agentes, preguntan si van a continuar los compañeros, es algo muy positivo. Ellos ven que es un grupo que tiene muchas posibilidades de crecer, más recorrido, y de molestar a los grandes y empezar a que se nos respete totalmente y ser un club que haga cosas grandes, historia. Ese es el objetivo, no es fácil pero lo vamos a intentar”, señalaba el malagueño, que entiende que será algo complicado:“Si alguno no puede intentaremos traer jugadores que encajen dentro de la base que esperamos mantener”.

En el mapa de la plantilla había pocos jugadores sobre los que el club no tuviera opción de contrato. Sobre Tyson Carter tiene los derechos el Zenit. Parece que los rusos no van a volver a jugar en Europa a corto plazo. Un MVP en una Copa del Rey (su semifinal ante el Real Madrid fue de excelente nivel también) es un premio que engorda el caché. Augusto Lima no tiene contrato ni opción, fue el acuerdo al que se llegó, aunque desde el balón del Ayuntamientos expresó su deseo de estar muchos años. Con Sima habría que concretar en verano con Manresa si se quiere quedar. Y Ejim firmó un año limpio.

De los que ya estaban, Barreiro y Alberto Díaz tienen contrato hasta 2024 y Darío Brizuela acaba en junio. También hubo un guiño desde el consistorio. “Espero que podamos defender el título el año que viene en nuestra casa”, decía el vasco, en un tobogán vital con lo acontecido en las últimas semanas. Seguramente una declaración de intenciones.

Sobre el resto (Perry, Kalinoski, Djedovic, Kravish, Osetkowski y Thomas) el club tiene la opción de renovarles, pero ellos también la de salir por cláusulas asequibles, es el formato habitual en este contrato para dar flexibilidad a las dos partes. ¿Es posible no romper la magia? Se verá...