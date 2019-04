En el Día del Trabajador le toca al Unicaja saltar a la pista. Poco después de echarle agua al fuego en el Carpena. La ajetreada agenda del coqueto Wizink Center obligó a ubicar el duelo entre el Movistar Estudiantes y el equipo malagueño en este 1 de mayo. Jornada festiva con mucho en juego para los de Luis Casimiro, que tienen un importante reto en un pabellón donde se pintó uno de los lunares de la temporada en febrero.

Incidía mucho el técnico en la previa en el aspecto mental. Los vaivenes de la campaña han hecho emerger al Casimiro más psicólogo. El manchego ha tenido que levantar en estas semanas a un equipo derruido y con pocos alicientes para el tramo final. Una plantilla que dibujó un techo y unas expectativas altas en el comienzo, que luego, entre otros factores por las importantes bajas que acumuló, no pudo cumplir. Ahora, con el rearme incompleto, quiere convencerse de que puede ponerle un broche digno en la ACB. El primer paso es encontrar el camino para vencer a domicilio en la Liga Endesa en el año natural.

En la Calle Goya el río está revuelto. Hay un fuerte contraste entre los dos clubes que la frecuentan. Mientras el Real Madrid ya se prepara para la Final Four de la Euroliga, el Estudiantes lucha por mantenerse en la élite. Realidades casi antagónicas. Los de Josep María Berrocal tomaron un rumbo peligroso después de la Copa del Rey, a la que acudieron como anfitrión. Ya merodeaban con la zona baja, pero desde entonces el balance es preocupante. Un 2-7 que enciende las alarmas, más aún con un calendario final de aúpa. Tras el Unicaja, los del Ramiro de Maeztu se miden a los de Pablo Laso, al Valencia Básket, al Obradoiro (rival directo al que se le ha lesionado el malagueño Pepe Pozas) y el Joventut. Sólo tienen una victoria de margen con el descenso y varios averages perdidos.

El panorama es crítico, más aún cuando las lesiones se agolpan. Esta mañana se presentan en el partido sin tres de sus piedras angulares. Brizuela se produjo un esguince del ligamento lateral externo de su rodilla derecha el pasado fin de semana y no estará. No se podrá ver de cerca a uno de los proyectos nacionales más emergentes. Un jugador por el que ya preguntó el Unicaja, aunque hay mucha competencia por un escolta que termina contrato este junio. Tampoco estará Gentile, que volvió a Madrid pero aún no está apto, ni Sutton. La punta de lanza celeste es un viejo conocido verde, Caner-Medley, que aún exprime su talento en la capital española.

Parece el contexto idóneo para quitar el tapón fuera. Tendrá que tener la mentalización óptima el Unicaja, que ya pagó caro algunas desconexiones en semanas anteriores. Impera un triunfo para no volver a contaminar de estímulos negativos un ambiente minado, pero también para llenar el granero de cara a conservar el quinto lugar.