El Unicaja ya vislumbra en el horizonte el play off de la Liga Endesa. Asegurada la presencia, el deseo es llegar en una dinámica ascendente. Con convence el equipo de Luis Casimiro, pero gana. Cuantitativamente viene siendo fiable, pero en el aspecto cualitativo hay muchas dudas. Conviene, por supuesto, no desmerecer lo primero en una racha que se alarga a los tres triunfos en ACB. Pueden ser cuatro si asalta Murcia, un hito que aún no se consiguió en lo que va de temporada en la competición nacional. Un aliciente que traza un puente con la quinta plaza, que, en ese caso, se aseguraría. Los caminos conducen a una eliminatoria con Valencia a cara de perro.

Espera un UCAM muy necesitado. Sacó la cabeza en Badalona, pero la situación no deja de ser crítica. Marca la frontera de la salvación con un balance de 10-21, que comparte con el Movistar Estudiantes, que está por encima. A rebufo tiene al Delteco GBC (10-21) y al Cafés Candelas Breogán (9-22). Hay una dura batalla por la permanencia, con tres partidos por delante. El miedo es real después de que desapareciera el tapón desde la LEB Oro. A los de Sito Alonso, que llegó para salvar los muebles, le quedan los malagueños y el Herbalife Gran Canaria en casa y viajar a Burgos. Los dos últimos no tienen nada en juego, lo que hace más benévola la hoja de ruta.

No está siendo un año sencillo para los rojillos. Le dieron el timón a un novicio en la élite como Javi Juárez, que destacó en la cantera del Real Madrid. No despegó el equipo y se encomendaron a Sito, que venía de una experiencia fallida en Croacia con el Cedevita. Agitaron el mercado con las llegadas de jugadores como Radoncic, Hunt, Lecomte o Mitrovic. El talentoso serbio, que hace no tanto jugó en Euroliga contra el Unicaja, estará finalmente esta tarde. Sostienen el castillo un hombre de la vieja guardia murciana como Ovie Soko y el descarado Askia Booker. Un talento anotador salvaje, imparable cuando tiene el día. Ya sumó varios duelos por encima de la treintena. Sí estará Dejan Todorovic, que puede debutar esta temporada en la ACB. Se produjo una triada en la rodilla izquierda el canterano verde en la pretemporada y no pudo jugar hasta ahora. Se frustró así un año de consolidación tras un notable papel en el descendido Bilbao Básket.

Tras un breve repaso a las estadísticas colectivas llama la atención el mal rendimiento del UCAM. Son los peores de la liga en asistencias, valoración y tiros libres. Los penúltimos en tiros de dos y en balones perdidos. Los antepenúltimos en puntos anotados. Cifras que lastraron del inicio a esta parte. Ahora la inercia parece positiva y el reto para ellos es no dar alternar versiones opuestas, una tónica durante la campaña.

No regresan a la rotación aún Dani Díez y Carlos Suárez. Hay un agujero importante en el cuatro, por más que Casimiro elogiase a Wiltjer, pero en este tramo de la campaña conviene no arriesgar con dos jugadores que pueden ser importantes para dar solidez al equipo en los días de verdad. Seguirá entre los 12 Boatright, inédito ante el Fuenlabrada, y también Stilma, que puede seguir rascando horas de vuelo en el alto nivel.