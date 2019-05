El primero de los pasos (19:15)

Primer jueves de la temporada que el Carpena abre sus puertas. El Unicaja recibe esta tarde a las 19:15 en un horario inusual al Montakit Fuenlabrada en la Liga Endesa. Quedan cuatro partidos de fase regular, pero desde hoy se abre la posibilidad de sellar la presencia en las eliminatorias por el título. Hubo algún momento en el que peligró, pero se resolvió con tino. Tras alguna ausencia sonada, el club de Los Guindos vuelve a ser un fijo entre los ocho mejores del país. Por historia, entidad y presupuesto no cabe otro escenario.

La ACB es el único plato que queda en la mesa. La única bala para embellecer una temporada que a nueve de mayo es gris. El equipo malagueño se diluyó en los momentos cumbres del curso y se quedó lejos de los mínimos establecidos en octubre. Este cierre servirá también para comprobar el orgullo que tiene la plantilla antes de un verano clave para muchos de ellos. A estas alturas cada partidos cuenta.

No dispone para el duelo vespertino Luis Casimiro de Dani Díez y Carlos Suárez, que dejan la pintura con goteras. Habrá que ver por qué experimento se decide el técnico. Ya utilizó a Lessort como ala-pívot. Sirvió para dar alguna victoria, pero no convence a medio plazo. El francés no tiene rango de tiro y su connivencia con Shermadini crea un atasco por dentro que hace previsible el ataque. Una pareja interior contracultural al baloncesto moderno. Puede rascar algo Morgan Stilma, que trabaja desde el arranque para coger minutos de vuelo de alto nivel. El conjunto malagueño reactivó la ficha de Boatright, que lleva casi dos meses sin jugador. Cayó lesionado en Gran Canaria y después la vuelta de Alberto y Jaime le cerró la puerta.

Existe la posibilidad de seguir aumentando la dinámica positiva. El Unicaja enlazó dos triunfos y resulta clave llegar cuesta arriba al play off. El equipo necesita creérselo. Cuando lo hizo su techo estuvo alto. Queda aún la duda de si podrá acercarse. De momento hay sensaciones encontradas, siendo este final de temporada buen escenario aún para demostrar.

A Málaga llega un Montakit Fuenlabrada que sufrió una profunda transformación. Que la ACB y la LEB Oro vuelvan a ser vasos comunicantes agitó el mercado porque muchos clubes saben que ahora sí hay posibilidad real de perder el privilegio de jugar en la élite. Uno de ellos fueron los madrileños, que van por su tercer entrenador y tuvieron 18 jugadores en plantilla. Jota Cuspinera parece haber tocado la tecla adecuada y rozan la permanencia. Ganaron un partido de los últimos cinco, pero sus últimos triunfos están bien seleccionados. Obradoiro, UCAM Murcia, Breogán y Valencia Básket, los tres primeros rivales directos por la salvación.

Con los fuenlabreños aterriza Rowland de nuevo por el Carpena. Sobre esa pista tuvo un sonado episodio con Casimiro, que lo relegó en favor de Alberto Díaz, con el que se emparejará esta tarde. El americano, a sus 36 años, aún demuestra que le queda baloncesto en las manos. El base es uno más de una línea exterior peligrosa compuesta por Popovic, Pako Cruz, Marc García –de la generación de Francis Alonso– o Eyenga. Por dentro los madrileños ganaron presencia con Kratvsov. Así contrarrestan ser el peor equipo de la liga en su tablero, con las cifras más altas de puntos encajados y más bajas de rebotes capturados.