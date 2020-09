La primera gran noche de Abromaitis

"Me han dicho todos que es muy importante la Eurocup", avisaba Tim Abromaitis, que cumplió con creces en su primera noche con el Unicaja en el torneo continental. Un jugador que suele tener mucho más impacto que sus números, que también tuvieron lustre en la victoria frente al Boulogne Metropolitans 92. En su cuarto partido oficial con la camiseta cajista superó su tope de puntos (14), rebotes (7) y valoración (21). Fue el mejor de los jugadores de Luis Casimiro, en una competición donde debe marcar diferencias. Alternó minutos con Deon Thompson, que jugó de cuatro por la baja de Suárez y la irrupción de Nzosa.

"Son un equipo realmente bueno con mucho talento. Hicieron muchos tiros al final para acercarse. Tuvimos suerte de haber construido esa ventaja y pudimos obtener la victoria al final", celebraba en declaraciones para la Eurocup el estadounidense, que jugó por primera vez delante del público malagueño. El ala-pívot está teniendo un notable desembarco en el Unicaja, con buenas prestaciones desde el inicio. Da consistencia y solidez al equipo, además de la posibilidad de abrir el campo. Se le pedía más aportación en el rebote, una suerte en la que sí se prodigó con acierto ante los galos.

Tim Abromaitis made of this play the Dunk of the Night! 👀🔥@unicajaCB #RoadToGreatness pic.twitter.com/qUGAsKZJVF