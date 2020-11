Luis Casimiro no estaba, evidentemente, contento con el rendimiento de su equipo en París. El técnico señalaba a la mala defensa como la causa de su derrota ante el Metropolitans.

“Antes del partido, en la conferencia de prensa previa hablé de que el Metropolitans es un muy buen equipo en ataque, que ha mejorado mucho en los últimos partidos, han ganado muchos últimamente. Necesitábamos jugar mucho mejor en defensa, pero algunas veces buenas defensas colectivas no funcionaban por errores en el 1x1. Ellos jugaron muy bien en ataque en el último cuarto y nosotros jugamos ahí mal en ataque”, explicaba el técnico manchego sobre lo que había ocurrido en el parqué del Marcel Cerdan.

“No fue sólo el último cuarto, el segundo tiempo es un diferente partido del primero. Tuvimos buen ritmo en algunos momentos de la primera mitad en ataque. El problema fue la mala defensa y no controlar el rebote. Ellos tuvieron un gran porcentaje y así fue muy difícil ganar”, razonaba Casimiro, que no quiso escudarse en el cansacio físico para justificar la derrota del equipo tras la acumulación de partidos: “No creo que sea problema de cansancio. No es un problema físico, es de feeling del juego. No es problema de calendario o físico. Tuvimos mala mentalidad en ataque al final y hay que felicitar al equipo rival, que jugó muy bien”.

Se le preguntó también a Casimiro por la razón por la que había descartado a Gal Mekel. “Está recuperado, listo para entrar en el roster. Hay 13 jugadores y sólo tenía un entrenamiento con nosotros, así que pensábamos que necesitaba más entrenamientos para volver al equipo. Milosavljevic también puede entrenar pronto”, decía Casimiro en la sala de prensa del pabellón parisino.

El equipo se desplaza este miércoles al mediodía de París a Francia y descansará sin un partido en el fin de semana por el descanso en la ACB. El próximo duelo, ante el Mornar Bar en la Eurocup.