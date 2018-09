"También puedo ser agresivo cerca del aro"

-Crecí aprendiendo de todo lo que él me enseñaba del juego cerca del aro, evidentemente ha sido una influencia en mi juego toda mi vida. El tiro es una cuestión natural, pero también de trabajo, no sólo sale con talento.

-Es diferente a la NBA el estilo. Con Brian Roberts hablé alguna vez de que hay menos espacio en Europa. Cosas que tienes mecanizadas, por ejemplo, barrer o machacar el balón por encima de la vertical del aro, que no se puede hacer en la NBA, aquí sí. También cambia a la hora de defender en el poste, si puedes apoyar el antebrazo o no. Cuando tienes algo en tu interior aprendido y debes cambiarlo cuesta. Ahora ya estoy más acostumbrado. Pero sí, el espacio es quizá la mayor diferencia.

-Hablo mucho con él, constantemente. Es un gran embajador de Málaga, me dijo maravillas de la ciudad y del club. Se preocupa por mi situación aquí y me anima a trabajar duro, es un gran fan del Unicaja.

Canadá mantiene el contacto y puede reclutarle

Kyle Wiltjer no estuvo en la pasada ventana de partidos internacionales. La Federación de Canadá no le reclutó porque el deseo del jugador era adaptarse a Málaga y al Unicaja cuanto antes. Pero ello no implica que no cuente con él. No ha jugado ninguno de los ocho partidos de clasificación con el país norteamericano, pero está en sus planes. De hecho, es posible que esté en las próximas ventanas, en las que Canadá puede sellar su pase a la Copa del Mundo de China. Podría aumentar, si cabe, el número de jugadores cajistas citados (siete) en la pasada convocatoria. Varios jugadores de la esfera NBA (Joseph, Bennett u Olynik) han estado en algunos partidos. Gregg, padre de Kyle, fue olímpico en Los Angeles'84, y su hermana mayor, Jordan Adams, también fue internacional con Canadá.