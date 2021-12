El puzle no encaja

No es un partido ante el Real Madrid una vara de medir fiable para juzgar a un equipo. El Unicaja compitió dignamente en el WiZink salvo en un tercer cuarto infame en el que fue atropellado por el Real Madrid. Era previsible que tras el descanso se cambiara el ritmo enfrente, como sucedió. El equipo de Laso jugueteó dosificando en un tramo de calendario de cinco partidos en 10 días. Se asumen las descompensaciones de la plantilla, mal parida y a la que los cambios realizados, con dos direcciones deportivas distintas, este verano no han mejorado sustancialmente. Pero se alcanzan ya los tres meses de competición, la plantilla está al completo y no hay mejorías, se repiten errores y la progresión es inexistente. Virtudes y defectos están ahí, pero ni si optimizan ni se minimizan, respectivamente.

Resulta paradójico que en los dos últimos partidos, tras el parón, el pívot más sólido fuera Rubén Guerrero, que tenía opciones de salir a Sevilla. El marbellí busca minutos y el Unicaja tiene reservada una cantidad para fichar a un jugador. Se escrutaban piezas del juego interior y la opción Lessort se tanteó. El francés quiere esperar a la Euroliga y se abre ahora una ventana para fichar por algún equipo de la máxima competición. Están lejos sus pretensiones de hasta donde llega el Unicaja, hasta ahora. El club quiere alguien que suba el nivel de la plantilla realmente y que rellene huecos vacíos en el sentido de necesidades, uno de los grandes problemas en la confección de la plantilla y en su posterior desarrollo. No hay un mal jugador en el plantel, todos tienen buenas cualidades, también sueldos en varios casos fuera de mercado, pero la mezcla es el problema. Pasados tres meses, el puzle sigue sin encajar. Se repiten piezas y faltan algunas, pero tampoco se consigue moldear lo que hay para que fluya.

“Yo no voy con el reloj en los partidos, no tengo las rotaciones predeterminadas controlando. Voy con la sensación del juego y del rival y todo lo que sucede en la pista”, explicaba la semana pasada Fotis Katsikaris cuando se le cuestionaba por la repartición de minutos en la plantilla una vez Carlos Suárez ha entrado de nuevo en la rotación. En Madrid, con Nzosa fuera de ella, Cole redujo su minutaje, pero un desacertado Brizuela estuvo más de 20 minutos en pista. La mezcla de los exteriores, Katsikaris ha probado distintas parejas, salvo con Francis Alonso, de salida y durante los partidos en los puestos de uno y dos, no fluye el tiempo aconsejable. Las estructuras de quinteto, como aquella famosa teoría de la manta corta, dejan al aire los defectos en algún u otro lugar. Y la sensación generalizada desde fuera, también existe dentro del club, es que no hay progresos.

Se puede asegurar esta semana el pase a los 16 mejores de la Basketball Champions League, en esa instancia empezaría de verdad la competición. Pero no estar en una Copa en Granada sería un palo duro. Partido a partido, el Joventut llega este sábado al Carpena tras ganar apuradamente al Betis. Hay máxima presión porque no hay margen de error. Y las piezas del puzle siguen sin encajar ni ser moldeadas.