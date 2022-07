El rastro malagueño en cada medalla mundial

La medalla obtenida en este Mundial sub 17 de Málaga es la quinta obtenida por el baloncesto masculino español a nivel mundial en cualquier categoría. Da idea del tamaño de lo conseguido por esta selección española en Málaga, que ha ido embrujando hasta atestar el Carpena en la final. Y hay un hilo común en esas preseas, el malagueño.

La primera mundial llegó en 1995, fue una de bronce en un Mundial sub 19 (habían empezado a disputarse a finales de los 70) disputado en Atenas. En aquel equipo estaba el malagueño Paco Rueda más el entonces ya jugador del Unicaja Ricardo Guillén, que ha presenciado desde las gradas gran parte del campeonato, y Carlos Jiménez, que sería después jugador histórico del club y que también estuvo contemplando partidos. En 1999 llegó el archiconocido oro de Lisboa, el primero universal del baloncesto español en cualquier categoría. Allí estuvo el trío mágico Carlos Cabezas, Berni Rodríguez y Germán Gabriel, todos entre los cinco mejores jugadores de la historia del baloncesto malagueño y piezas claves en la mejor época del Unicaja. Y Francis Tomé como segundo entrenador de Charly Sainz de Aja. Gran parte de ese grupo se ha reunido en Málaga este fin de semana y han recibido un homenaje. Las dos generaciones, con algunas piezas intermedias (Garbajosa o Mumbrú) convergieron en el oro inolvidable absoluto de 2006 en Japón. Allí estuvieron Cabezas y Berni más Garbajosa, que salía de ser jugador cajista llevando al equipo al título.

Después, hubo que esperar hasta el oro de 2019, en China, a nivel absoluto. No hubo malagueños en pista, pero sí en la intendencia, con uno adoptivo, Sergio Scariolo, al mando y el staff con Ángel Sánchez-Cañete, Enri Salinas y Carlos Salas.

Ahora llegamos a esta medalla sub 17, la primera en esta categoría, con Álvaro Folgueiras en pista, como el mallorquín del Unicaja Rubén Vicente. Y Chiki Gil, también técnico del equipo malagueño, en el banquillo como ayudante de Javi Zamora. El futuro dirá si esta generación es tan exitosa como las anteriores que conquistaron un mundial en categorías inferiores. La dificultad es alta, de hecho la sub 17 había perdido tres semifinales entre 2012 y 2016 y no pudo ganar el bronce. Entre esta generación, la anterior (2001 fue campeona de Europa sub 18 y 2003 sub 16) se puede pensar en un equipo competitivo, que no ha dejado de serlo nunca desde hace más de 20 años la selección, a medio plazo con ciertas garantías.