Las razones de Lessort para fichar por el Partizan

Mathias Lessort era la opción preferencial del Unicaja para reforzar el juego interior. Esperó al francés, que estaba libre tras salir del Maccabi Tel Aviv. No le llegó para convencer al de Martinica, que eligió al Partizan de Zeljko Obradovic, uno de los grandes candidatos para levantar la Eurocup. "Estoy contento. Poder volver a jugar al baloncesto, ya, porque estaba extrañando mucho la competición. Como apenas había jugado en noviembre en el Maccabi, han pasado casi dos meses desde que experimenté esto", decía el pívot en una entrevista con BeBasket.

"Tenía la oferta sobre la mesa mucho tiempo pero quería esperar a la fecha límite de la Euroliga, el 16 de diciembre, para poder valorar todas las posibilidades. Pero entre las ofertas de Euroliga que tenía y el resto, terminar la temporada en el Partizan era lo que me parecía más lógico y mejor para el resto de mi carrera", aseguraba sobre las razones para fichar por los balcánicos, mientras hablaba del factor Zeljko: "Sinceramente, ese fue uno de los grandes motivos para fichar por el Partizan. Sé que jugar para Zeljko ha sido algo bueno para la carrera de muchos jugadores, así que evolucionar para un entrenador así, tener esa experiencia, debería ser beneficioso para mi desarrollo. Fue uno de los factores que pesó en la balanza a favor del Partizan".

No habló aún con el mago de Cacak, que lidera al Partizan tras estar un tiempo alejado de los banquillos. "Habló con mi agente, con varias personas a mi alrededor y escuché lo que quería hacer, supe lo que estaba diciendo de mí. De cualquier manera, vi a su equipo y el papel que podría tener en él. Creo que puedo darles mucho", explicaba Lessort, que hablaba de qué supone volver a Belgrado al máximo rival del Estrella Roja, donde estuvo en el pasado: "Sabía hacia dónde iba, sabía dónde firmaba, sabía lo que iba a generar. Me concentro en el baloncesto y, de todos modos, no soy el primero ni el último jugador en hacerlo. En el equipo, otros dos ya lo han hecho por ejemplo [Kevin Punter y Nemanja Dangubic]. Incluso si los aficionados están enfadados hay respeto por los jugadores y su integridad física en Serbia. No creo que tenga mucho que temer, aparte de que me piten en los partidos contra ellos. Los derbis van a ser tensos pero en el día a día no me afectará, es parte del deporte".