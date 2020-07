Las razones para fichar a Abromaitis.

Tim Abromaitis fue el elegido por el Unicaja para reforzar la posición de ala-pívot, que se consideraba prioritaria después de una profunda retroinspección. Se eligió al estadounidense por delante de otros jugadores que hubo sobre la mesa, era el que más se ajustaba al perfil que trazaron meses atrás en Los Guindos. Unas razones para acometer la operación que explicaba en resumidas palabras Manolo Rubia. "Tiene experiencia en la ACB, lo cual es importante para nosotros. Es un cuatro puro aunque jugaba de tres en la universidad, tiene físico y tiro desde varias posiciones. Con Suárez hará una pareja sólida", afirmaba el director deportivo en un vídeo distribuido por el equipo malagueño, dando por hecho el paso de Deon Thompson al cinco.

Los pretendientes del nuevo cajista ya sabían que el Zenit no contaba con él para su nuevo proyecto y ahí comenzó una puja particular. El Unicaja tenía la delantera, pero apareció en escena el Iberostar, club en el que había estado cuatro años antes de partir a Rusia. También era el deseado para dar un nuevo impulso a la idea desarrollada por Txus Vidorreta, que esta temporada se quedó por debajo de listón. Querían repatriar a Doornekamp y Abromaitis, aunque finalmente sólo será el primero. Suena Caloiaro como opción B. Los aurinegros le ponían tres años asegurados, por el 2+1 que finalmente ofertó el cuadro verde. "Hemos conseguido el fichaje de Tim Abromaitis, no ha sido fácil. Hemos competido con un equipo como Tenerife, donde ya había jugado cuatro años y siendo su mujer tinerfeña, por lo que hemos tenido que convencerle con los objetivos deportivos", contaba Rubia.