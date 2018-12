El récord Guinness no se queda en Málaga

El sueño de batir el récord Guinness de personas botando un balón de baloncesto, que se habían propuesto el Unicaja, el Ayuntamiento de Málaga y Worten, se quedó a las puertas de conseguirse. Por algo menos de 1.500 personas Málaga se quedó sin un registro que seguirá en posesión Palestina. Sin embargo, en las inmediaciones del Martín Carpena fue una auténtica fiesta desde antes de las 16:00.

La organización del récord citó a los participantes con antelación suficiente, para poder organizar un evento de tal magnitud. El marco de la cita era inmejorable, con la visita de uno de los equipos que siempre consigue que las gradas del Carpena presente su mejor cara; el Barcelona Lassa. Pese a que la hora de inicio del récord estaba establecida a las 17:30, algo que se iba a ir atrasando poco a poco, los asistentes se lo pasaron en grande con la música y la animación que hacían amena la espera. Familias, grupos de amigos, equipos de baloncesto de toda la provincia comenzaba a llegar al Carpena dispuestos a entrar en el libro Guinness, ademas de poder llevarse un balón de baloncesto.

Tarde festiva

La cifra de participantes se comenzó a estancar en el tramo de 5.000 a 6.000 participantes, motivo por el que la organización optó por atrasar todo lo posible el intento. El objetivo no era otro, que intentar atraer al acto a muchos de los asistentes al encuentro ante el conjunto blaugrana. Tras varios ensayos generales y ante la evidencia de que no iba a ser posible superar el récord, pasadas las 18:30 se optó por intentarlo. Pese a no conseguirlo, el sonido de más de 6.500 balones botando fue uno de los momentos memorables de una tarde que quedará para el recuerdo por el gran ambiente que reinó.

Nadie se quiso perder el evento

A la cita en el Martín Carpena no quisieron faltar lo representantes políticos. El alcalde; Francisco de la Torre, la concejala de deportes; Elisa Pérez de Siles y el director de deportes; Luis Verde fueron los representantes del Ayuntamiento que hicieron acto de presencia en el intento de récord Guinness. "Es muy positivo que se lleve a cabo actos como estos. La importancia del deporte en la sociedad es capital y desde el Ayuntamiento lo apoyamos con Málaga 2020", señaló Francisco de la Torre.

De esta forma la ciudad se quedó a las puertas de un récord Guinness, pero demostró que el mundo del deporte malagueño está muy vivo. La ciudad sigue inmersa en su proyecto de Málaga 2020, año en el que será capital europea del deporte. "Queremos ser conocidos mundialmente por estar implicados con el deporte y que la sociedad malagueña este involucrada en la actividad deportiva", finalizó de explicar el alcalde durante la celebración del intento de récord Guinness.