Los retos del Unicaja para el 2022

Con la sonrojante derrota en Grecia se terminó el 2022 para el Unicaja, un año de profundos cambios. Y ahí está el equipo malagueño, dando los primeros pasos de una nueva era en la que está Antonio Jesús López Nieto. Se marchó Eduardo García y hace unos meses se abrió una etapa con el ex árbitro internacional al mando. Y, por supuesto, tiene muchos desafíos el club de Los Guindos en los próximos 12 meses que hay por delante. Los más importantes y quizá los más visibles, por el foco que hay sobre ellos, estarán en la pista. Pero también es crucial lo que se va a cocer fuera de ella.

Parece bastante obvio donde está el camino hacia lo que se espera del conjunto cajista en el parqué. No ha amortiguado aún la caída y eso es peligroso. Lo primero debe ir por ahí, para entonces coger la cuesta arriba y poner los mimbres para devolverlo a donde se presupone que debe estar. Por tradición, afición y presupuesto. Es inconcebible que en la ACB esté fuera de los ocho primeros, por más que la competición esté en un puño. Ya no es estar fuera, la cruda realidad es palpar que no hace méritos para pelear realmente por estar dentro. La Copa del Rey está peliaguda y ya se faltó al play off la temporada pasada. De momento, Fotis Katsikaris no mejoró mucho lo que se encontró.

Por otro lado está la Basketball Champions League, el nuevo universo europeo en el que vive el Unicaja tras despedirse de la Euroliga. Hubo dos batacazos sonados ya en dos partidos de seis y, aunque cueste, hay que ser realista. Dejar de mirar nombres y sí rendimientos. La lógica dice que debe estar entre los aspirantes al título, pero deberá ganárselo fase a fase. De momento el Round of 16 no parece que vaya a subir el listón muy alto, pero sí se irá elevando si avanza en el torneo. Es de necios pensar que puede ser un paseo.

En los despachos también hay mucha plancha. López Nieto llegó y comenzó a tomar una serie de decisiones lógicas que por mucho que lo parezcan no merecen no ser alabadas. Puso en su lugar a Berni Rodríguez y Carlos Cabezas, se acercó a la provincia y quiere crear un mejor clima en el baloncesto de cantera. Una base que espera con deseo ese proyecto en Leb que facilite la transición de los jóvenes al primer equipo. Es uno de los grandes desafíos, aunque parece que está cerca de cristalizar. En verano habrá que tomar alguna decisión dolorosa con la plantilla, de las que valen un sueldo, y en otros ámbitos. Y ahí también habrá que ver al presidente y al director deportivo, Juanma Rodríguez.

Y en el capítulo de la afición también hay una importante batalla. La pandemia y los resultados deportivos han hecho mucho daño ahí y se están poniendo esfuerzos para recuperar a esa masa social. Desde promociones variadas hasta iniciativas para que el que vaya al pabellón sea parte de un espectáculo global. Que vaya a más que un partido de baloncesto. Por ahí está el camino. Pero hay mucho por recorrer porque el Carpena ha presentado pocas entradas de más de 4.000 espectadores, cuando antes del COVID-19 había al menos un par de miles más. Habrá que hilar fino, por más que dependa también de que la pelota entre por el aro. Son algunos de los retos que el Unicaja tiene en este 2022 que está aquí ya.