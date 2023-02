Los retos del Unicaja hasta el final de la temporada 2022/23

"Esta gente quiere más, que puede que no sea la última oportunidad de poder ganar algo. Antonio les comunicó el tema de la BCL, que es posible que se juegue aquí la Final Four. Y en el Carpena es difícil ganarnos. A los jugadores les llama mucho la atención, pero no quiero que se despisten. El primer objetivo es meternos en play off y, si puede ser en una buena posición, mejor", sentencia Ibon Navarro sobre los objetivos del Unicaja de aquí a final de temporada.