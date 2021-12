Rocío Ramírez y Carla Viegas, con la sub 17 de España en Navidad

Las malagueñas Rocío Ramírez (Unicaja) y Carla Viegas (CAB Estepona) fueron convocadas por la sub 17 de España para una concentración en Navidad. Esta generación, que aún no ha competido, se centrará en preparar el Mundial sub 17 y el Europeo sub 18. Trabajarán durante cinco días en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.