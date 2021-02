El Unicaja regresa a la ACB semanas después y le espera el Movistar Estudiantes. "Nos tocó la Copa y luego las ventanas, donde muchos jugadores nos fuimos con nuestras selección. No hemos estado juntos, pero competimos a un nivel altísimo y con mucha exigencia. Pienso que no nos va a afectar mucho el jugar juntos en una semana y algo", aseguraba Rubén Guerrero al departamento de comunicación del club cajista: "Todos hubiéramos querido un resultado distinto, pero las sensaciones fueron buenas, de competir hasta el final. Defendimos bien y nos dio la oportunidad de estar más fluidos en ataque para anotar. Sobre todo partiendo de la defensa, que es como tenemos que jugar los próximos partidos".

El marbellí fue uno de los que integró esa nómina de internacionales repartidos por el mundo. "Personalmente en el aspecto físico no he llegado muy mal y se agradece bastante porque llevamos una semana de bastantes entrenamientos. Tenemos la suerte de no tener otro partido para el que prepararnos. Lo estamos aprovechando bien todo el grupo junto", analizaba el pívot, que hablaba del Movistar Estudiantes: "Sabemos que un equipo que viene de racha negativa, y lo sabemos de primera mano, va a ir a muerte a por el siguiente partido. Tanto ellos como nosotros necesitamos esta victoria por varias razones y van a venir con esa motivación extra para ganarnos en casa. Nos estamos preparando para un partido durísimo con jugadores de calidad y jugones de uno contra uno. Va a ser un partido que tendremos que trabajarnos".

Se fue de Málaga y al volver se encontró con un compañero nuevo, que le dará competencia en su posición. Hay satisfacción por la llegada de Malcolm Thomas, que debutará este sábado. "Muy bien, lleva un par de días entrenando con nosotros y está pillando las jugadas rápidamente. Se equivoca menos que yo. El tío es un currante y nos va a ayudar muchísimo. Viene con una actitud muy positiva para aprender lo máximo que pueda y para adaptarse rápido al equipo porque sabe que ya tiene su primera prueba", terminaba sobre el estadounidense.