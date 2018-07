Un sábado intenso

Nueva jornada de abundante participación de canteranos del Unicaja por toda Europa, con algunas actuaciones brillantes en competición oficial y también en amistosos.

En competición oficial, Morgan Stilma participó en el triunfo de Holanda sobre la anfitriona Macedonia en el Europeo sub 18 (división B) que se disputa en Skopje. 62-84 vencieron los Orange Lions, sobrenombre de la selección por la que ha optado por jugar Morgan. Sumó 10 puntos (1/1 en triples, 0/2 en tiros de dos y 7/8 en tiros libres) y cinco rebotes en 20 minutos el canterano del Unicaja para 12 de valoración. Su equipo marcha 1-1 en el grupo. Hoy jugará (14:15 horas) ante Islandia. En la división A, España venció con contundencia a Bosnia (94-64) y el más destacado fue el malagueño Gody Dike, ahora en el Real Madrid. El interior de origen nigeriano hizo 14 puntos (7/7 en tiros de campos) y cinco rebotes.

18Puntos. Fue los que metió Tamba con España sub 17 en el Torneo de Palma

En el Torneo de Palma, la selección sub 16 volvió a ganar con contundencia, esta vez ante la selección de Holanda (82-50). Si en la víspera fue Javi Rodríguez el más destacado, esta vez fue Pablo Sánchez quien le tomó el relevo. El base jiennense, que lleva dos años en Los Guindos, completó una buena actuación del equipo malagueño, con 11 puntos, dos rebotes y una asistencia. Rodríguez firmó cinco puntos y tres asistencias. Jeffry Godspower hizo dos puntos, un rebote y cuatro asistencias.

En el partido de la sub 17 en el torneo de Palma, España cayó ante Croacia sub 16 por 89-83. En el combinado dirigido por Jesús Lázaro, con Chiki Gil de asistente, el más destacado fue el canterano cajista Ismael Tamba, que sumó 18 puntos, cinco rebotes y cuatro robos para 18 de valoración. La progresión del interior que llegó el verano pasado desde Puente Genil llamó la atención de los técnicos de la Federación y está respondiendo en esta selección que se creó con vistas al Europeo sub 18 de 2019. Alessandro Scariolo hizo cuatro puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias. El torneo se cierra con Croacia-España sub 16 y España sub 17-Holanda.

Por último, en el Torneo de Pordenone, cerca de Udine (Italia), la selección española sub 18, en la que está la fuengiroleña Ana Jiménez, venció de manera ajustada a Rusia (51-46). La malagueña estuvo en pista 12 minutos, en los que metió tres puntos y capturó un rebote. Cierra hoy la competición ante Italia.