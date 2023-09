"La salida de Darío ha sido un golpe duro en lo personal"

La salida de Darío Brizuela modifica el ecosistema del Unicaja a nivel grupal, calidad humana que se pierde y que tanto se ha insistido desde que el vasco aceptó la oferta del Barcelona. Él y Alberto Díaz son inseparables, extraño a partir de ahora que no sean compañeros de vestuario, una amistad muy particular y en la que el último año ha tenido su mayor esplendor, éxitos deportivos que llegaron de la mano en la etapa de madurez en sus carreras. Si hay alguien afectado en la marcha de Brizuela es Alberto Díaz, pierde el malagueño homólogo, además le tocará da un paso al frente como líder del grupo, falta que será difícil de tapar por el cariño que profesaba cada miembro del club al ahora jugador del Barça. Conllevará su tiempo, lazo importante además con Ibon Navarro.

Durante la presentación de su renovación, Díaz explicaba en primera persona cómo vivió esas horas frenéticas y reconoce que fue un mazazo importante. "La salida de Darío ha sido complicada a nivel personal, por la amistad que nos une y porque es una persona a la quiero mucho tanto dentro como fuera de la pista. Pero somos profesionales, esto es deporte. Le ha surgido una oportunidad que entiendo que no podía rechazar y siendo honesto le ha dolido mucho porque estaba como en casa, también su familia. Este verano he podido compartir tiempo con él, también en un futuro le encantaría volver a Málaga porque se siente muy querido, uno más. Ha sido un golpe duro en lo personal y deportivo, esto es así, en lo deportivo nos hemos recompuesto. Hemos traído a Kameron, que nos va ayudar muchísimo, más de lo que la gente se espera, y es algo que pasa", siguiendo esa corriente el capitán de las buenas opiniones sobre Taylor. En Murcia podría darse el primer reencuentro de Brizuela con el Unicaja, si se da el caso, aún será extraño verle con otra camiseta que no sea la verde y morada.