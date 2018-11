La plantilla también destaca la actitud

Este Unicaja destila ambición, solo así se entiende el derroche de energía contra el Mornar Bar, con el partido decidido desde temprano. No perdió el foco el equipo, mentalizado y guardando respeto pese a la abultada diferencia. "Destacaría la mentalidad del equipo para afrontar el partido con seriedad", comentaba Casimiro después, realzando la labor de sus hombres.

En un choque tan desnivelado, después de la victoria, es la lectura más positiva. La plantilla no se abandona con el viento a favor. También lo destacaron dos de los protagonistas. "Es genial que tengamos una victoria más. Es la Eurocup, que no es fácil. Estamos felices. Felicitaciones a mis entrenadores y compañeros de equipo. Hicimos un gran trabajo. Especialmente tuvimos un partido ofensivo increíble y, por supuesto, también en defensa", comentó Shermadini, que en Bar realizó el mejor partido con la camiseta el Unicaja.

Discurso que sostuvo Salin, que terminó con 17 puntos y siete asistencias, su tope como cajista. "Fue un buen encuentro, una buena victoria en casa. Nunca es fácil jugar contra un equipo sin presión, pero creo que mostramos una gran actitud", reconoció el finlandés, que está ganando protagonismo con la baja de Alberto Díaz. Bastión en defensa, así como productivo en la parcela ofensiva. Sus números van al alza. "Este año toca tener más e intentar hacerlo lo mejor que puedo. Me toca ir fuerte, defender bien el uno contra uno. Si defiendes, puedes llegar a cualquier lado. Me siento bien en este papel, el entrenador lo sabe y me conoce", explicaba semanas atrás en este periódico.