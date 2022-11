"Estáis que os salís", la broma de Scariolo con Alberto Díaz y Brizuela

España ya trabaja a las órdenes de Sergio Scariolo en Bolonia. En las instalaciones de la Virtus se ejercita el equipo nacional, que jugará este viernes (21:00 horas) en Pésaro un partido de las ventanas de clasificación para el Mundial 2023 mientras el técnico afincado en Marbella reparte su atención entre su equipo y la selección. El miércoles tiene un duelo de Euroliga con el Milán.

En un curioso vídeo que distribuía la FEB se podía ver cómo Sergio Scariolo bromeaba con Darío Brizuela y Alberto Díaz. "Estáis que os salís, ¿no?", repetía el que fuera entrenador del Unicaja, que siempre ha dejado claro el cariño que le tiene a la entidad a la que llevó a ganar Copa, Liga y estar en la Final Four de la Euroliga. Desde la distancia sigue al detalle la actualidad del equipo malagueño. También le une buena relación con Ibon Navarro, que fue ayudante suyo en Vitoria. El equipo va hacia arriba con tres victorias contundentes en la última semana antes del parón. Los dos jugadores del Unicaja fueron piezas importantes en el reciente oro del Europeo de Berlín y son cinco de los 12 que están en esta citación junto a Sebas Saiz, Jaime Fernández y Joel Parra. Junto a ellos, los malagueños Francis Alonso y Rubén Guerrero y también el cajista Jonathan Barreiro.

"Ha sido un gusto reencontrarse con estos jugadores, a la mayoría de los cuales ya he tenido la oportunidad de entrenar en anteriores convocatorias y con algunos incluso he podido celebrar recientemente el triunfo en el Eurobasket. Hay también como siempre algún jugador nuevo, pero como va en la línea que nos hemos marcado de que hayan estado ya en categorías de formación, están en el tiempo necesario para su incorporación al profesionalismo, que no es nada fácil y que tampoco entiendo que haya muchas voluntades para ponérselo un poquito más fácil a nuestros jóvenes. Pero llegan un poco más tarde y ahora están acercándose al nivel requerido para poder aspirar a entrar en la selección”, decía Scariolo, que realizó este martes una doble sesión, con otro trabajo el miércoles antes de desplazarse a Pésaro, donde el técnico consiguió un scudetto con la mítica Scavolini hace más de 30 años, el jueves.