Rodrigo San Miguel salió este martes a rueda de prensa para analizar la eliminatoria frente al Unicaja de cuartos de final de la Copa del Rey de Málaga 2020. El base, en un día donde fue convocado por Scariolo para la ventana de febrero con España, pasó la presión al club de Los Guindos en el torneo copero. "Por presupuesto, por plantilla y por todo", decía el veterano jugador del Casademont Zaragoza, curtido en batallas de este calibre.

"No jugamos en casa y eso se va a notar. Nuestra plantilla a principio de liga no estaba enfocada a lo que luego ha sido y la suya tampoco. Miras la clasificación y estamos en dos situaciones totalmente diferentes pero, aunque nosotros tenemos muy buenas sensaciones, a nivel de presupuesto, plantilla y de todo a ellos se les supone un 'status' superior y encima juegan en casa, por eso son favoritos", analizaba, mientras seguía: "Es un equipazo hecho para estar siempre arriba".

San Miguel, clave en el desarrollo de Alocén, hablaba sobre la irregularidad cajista esta temporada. "En la ACB les está costando un poco más pero en la Eurocup se han clasificado para cuartos y están haciendo muy buen torneo. Es un equipo con una plantilla súper larga en la que todo mundo que sale al campo puede aportar y de la que si hay que destacar algo es la línea exterior porque tiene muchos puntos, mucha calidad y cualquiera puede hacer daño", valoraba, haciendo hincapié en Jaime Fernández y Brizuela.

A pesar del favoritismo que el jugador aragonés otorga a su rival cree que superar la eliminatoria "no es una quimera". No le sirve como referencia la victoria maña en el Carpena hace unos meses. "Todo es diferente, las sensaciones, el ambiente y la competición pero dentro de que entendemos que ellos son los favoritos nosotros vamos con muchísima ilusión porque venimos de hacer una primera vuelta espectacular y sin ningún tipo de presión", afirmaba.

San Miguel no quiere pensar en el hecho de que tanto el Real Madrid como el Barcelona van por el lado opuesto del cuadro, algo que en teoría hace concebir más esperanzas de poder acceder a la final a cualquiera de los equipos. "Sí que es verdad que otros años siempre parecía que Madrid y Barcelona iban a llegar a la final y este año no va a pasar pero eso es pensar a largo plazo y no nos tiene que afectar en absoluto para nuestro partido", continuaba.

El jugador aragonés señalaba que la derrota en la última jornada liguera contra Baxi Manresa ha sido "un toque" de atención para el equipo. "En el momento nos fastidió y nos molestó, sobre todo la forma porque puedes perder pero sí que es verdad que ellos estuvieron más intensos y casi nos sacaron del campo en cuanto a intensidad. Eso, en el momento, sí que te toca pero también te baja a la tierra y te hace ver todo con más perspectiva y pensar que como no nos pongamos a jugar como lo hemos hecho anteriormente y no salgamos al cien por cien nos gana cualquiera", advertía.

Rodrigo San Miguel cree que siempre hay que sacar cosas positivas de todos los partidos y que una de ellas es lo que les pasó en Manresa para encarar la Copa "con mucha humildad y tranquilidad" y sabiendo que si no hacen las cosas "bien, bien, bien" va a ser "muy difícil" superar la eliminatoria.