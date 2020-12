"Estoy satisfecho con el trabajo y la mentalidad"

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro no se mostró decepcionado del todo con la derrota contra el Real Madrid. El técnico valoró el encuentro: "Fuimos muy regulares todo el partido, compitiendo bien, sólo el tercer cuarto con Deck desde el poste bajo para anotar y generar juego, hemos tenido algún problema. Ellos han cogido la ventaja y ha sido difícil volver al partido. Hemos estado, ha sido difícil, nos ha faltado un poco de acierto al final. Dados los problemas que teníamos estamos satisfechos".

Además, fue abordado por el problema de Brizuela en uno de sus dedos: "La primera exploración creo que es el golpe, vamos a ser cautos. Ha podido jugar después, me dicen que no es nada grave pero hay que tener cautela y ver si tiene que dolor o necesita más exploraciones".

En lo referente a la actitud de su equipo teniendo que amoldarse a jugar sin bases, Casimiro no dudó: "Valoro la mentalidad la actitud, el deseo de todos los jugadores, lo valoro muy positivamente y máxime los exteriores. Varios han tenido que jugar fuera de su posición. Abromaitis mucho de tres, juega de cuatro, pero Deck nos obligaba. No es base Darío, muchas veces sube la bola otro compañero, jugamos con dos combos, pero he de estar satisfecho por cómo afrontaron el trabajo y la mentalidad de querer ganar".

Fue un aspecto en el que ahondó el entrenador cuando fue cuestionado si Alonso jugará más de base: "Es lo que he dicho, Francis, sobre todo es muy finalizador, aunque a vece sube el balón, ayuda como combo. Todavía Francis está en la mejora cuando pone la bola en el suelo para ser más agresivo de lo que es y tener una virtud más en su abanico de virtudes. Axel [Bouteille] y Waczynski también lo han subido. Todos arrimamos el hombre con la frustración final de no poder ganar".